IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Европейските борси затвориха на зелена територия след сутрешните понижения

Спот цената на златото се понижи с 3% до около 4703 долара за тройунция в понеделник

20:08 | 02.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Големите европейски фондови борси затвориха с повишения на основните индекси в понеделник.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 заличи загубите от сутринта и се покачи с 1% в края на търговската сесия, предаде CNBC.

Основните борси също обърнаха низходящата посока и преминаха на положителна територия. Британският индекс FTSE и германският DAX отбелязаха повишения от по 1%, а френският CAC 40 се покачи с 0,8%.

Акциите на технологичните компании ASML и Be Semiconductor приключиха сесията с умерени повишения на цените, съответно с около 0,8% и под 0,1%. Книжата на ASM International поевтиняха с 0,3 на сто.

Цената на среброто, която се удвои през последните 12 месеца, се срина с около 30% в петък. Това бе най-лошото еднодневно представяне на метала от 1980 г. насам. Спот цената на златото се понижи с 3% до около 4703 долара за тройунция в понеделник. Спот цената на среброто спадна с над 6% до 79,24 долара, докато фючърсите на среброто отбелязаха леко повишение.

Пазарите в Азия и Тихоокеанския регион приключиха сесията в понеделник на червено, повлечени от резките понижения на борсовите индекси в Южна Корея

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 20:15 | 02.02.26 г.
европейски борси европейски пазари
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още