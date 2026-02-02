Европейските борси затвориха на зелена територия след сутрешните понижения

Големите европейски фондови борси затвориха с повишения на основните индекси в понеделник.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 заличи загубите от сутринта и се покачи с 1% в края на търговската сесия, предаде CNBC.

Основните борси също обърнаха низходящата посока и преминаха на положителна територия. Британският индекс FTSE и германският DAX отбелязаха повишения от по 1%, а френският CAC 40 се покачи с 0,8%.

Акциите на технологичните компании ASML и Be Semiconductor приключиха сесията с умерени повишения на цените, съответно с около 0,8% и под 0,1%. Книжата на ASM International поевтиняха с 0,3 на сто.

Цената на среброто, която се удвои през последните 12 месеца, се срина с около 30% в петък. Това бе най-лошото еднодневно представяне на метала от 1980 г. насам. Спот цената на златото се понижи с 3% до около 4703 долара за тройунция в понеделник. Спот цената на среброто спадна с над 6% до 79,24 долара, докато фючърсите на среброто отбелязаха леко повишение.

Пазарите в Азия и Тихоокеанския регион приключиха сесията в понеделник на червено, повлечени от резките понижения на борсовите индекси в Южна Корея.