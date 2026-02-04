Изострянето на напрежението между САЩ и Иран тласка цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава в сряда за втори пореден ден, след като геополитическото напрежение се засили отново след свалянето от САЩ на ирански дрон в близост до американски самолетоносач в Арабско море, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,68% до 67,79 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,84% до 63,74 долара за барел.

Сблъсъкът уплаши петролните пазари, но американският президент Доналд Тръмп повтори, че страните поддържат дипломатически преговори, а прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит потвърди, че разговорите между Вашингтон и Техеран все още са насрочени за петък.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 11,1 млн. барела миналата седмица, според Американския петролен институт. Ако това бъде потвърдено от официалните данни, които се очакват в сряда, това ще бъде най-голямото намаление от юни насам.

Друг знак за нарастващото напрежение е, че петролен танкер под американски флаг беше спрян от ирански кораби в Ормузкия проток, който е жизненоважен за световната търговия.

„Сблъсъците с дронове и танкери показват на пазара колко нестабилна е ситуацията и как напрежението може да ескалира“, заяви Саул Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee, като оцени геополитическата премия за риск за цените на петрола на 5-10 долара за барел „в очакване на възможни удари на САЩ срещу Иран“.

Опасенията от конфликт в Близкия изток, който е източник на около една трета от световния суров петрол, допринесоха за повишаването на цените миналия месец въпреки признаците за нарастващо свръхпредлагане. „Черното злато“ също така беше засегнато от сътресенията на по-широките пазари на суровини, където цените на златото и среброто претърпяха рязък спад, преди да възстановят част от загубите си във вторник.

От друга страна, Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) очаква глобалното търсене на „черно злато“ да нарасне постепенно от март или април, което ще доведе до допълнителен баланс на пазара, смята руският вицепремиер Александър Новак. Групата трябва да реши на 1 март дали да възобнови месечните увеличения на производството след паузата през първото тримесечие.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.