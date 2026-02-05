Цената на среброто изтри двудневното си възстановяване със 17% спад

Среброто поевтиня рязко в четвъртък, изтривайки двудневното си възстановяване, докато продължава да търси подкрепа. Златото също поевтинява, но по-умерено.

Спот цената на среброто потъна с до 17% в четвъртък, успявайки за кратко преди това да мине прага от 90 долара за тройунция в Азия, съобщава Bloomberg. Минути след 8 ч. българско време белият метал поевтинява с над 11% до 78 долара. Цената му е надолу с над една трета от рекорда, достигнат на 29 януари.

Златото поевтинява с над процент до 4912 долара.

Спот цената на среброто. Графика: Bloomberg LP

„Настроенията изглежда са се влошили в повечето класове активи, включително регионални акции и метали“, посочва Кристофър Уон, стратег в Oversea-Chinese Banking Corp.

Цените на благородните метали се покачиха рязко миналия месец, подкрепени от спекулативен импулс, геополитически сътресения и опасения относно независимостта на централната банка на САЩ. Този скок рязко спря в края на миналата седмица, като стойността на среброто отбеляза най-големия си дневен спад в петък, а тази на златото се срина най-много от 2013 г. насам.

Инвеститорите бяха натрупали значителни позиции в благородни метали, а допълнително гориво беше добавено от големия приток на средства към борсово търгувани продукти с ливъридж и вълна от покупки на кол опции. Внезапният срив по време на азиатските часове за търговия в петък продължи и в началото на тази седмица, преди спадът в покупките да подкрепи цените през последните няколко сесии.

Пазарите сега преценяват политическите последици от номинацията на Кевин Уорш за председател на Федералния резерв, като президентът Доналд Тръмп заяви в сряда, че не би го номинирал за ролята, ако беше изразил желание да повиши лихвените проценти. В интервю за NBC News Тръмп заяви, че „няма много“ съмнение относно ново понижение на лихвите от Федералният резерв – попътен вятър за благородните метали, които не носят лихва.

Цените на златото „вероятно ще останат волатилни, докато няма по-голяма сигурност относно перспективите за паричната политика“, посочват в бележка анализатори на Standard Chartered. Въпреки това „структурните двигатели остават непокътнати и ние продължаваме да очакваме възстановяване в посока нагоре“.

Среброто традиционно е по-волатилно от по-скъпия си братовчед поради по-малкия си пазарен размер и по-ниската ликвидност. Но дори и в този случай скорошните колебания се открояват със своя мащаб и скорост.