Водещият американски индекс S&P 500 спада за трети пореден ден*

Американският широк борсов индекс S&P 500 отбелязва пореден спад в четвъртък, предава CNBC.

Бенчмаркът се понижава с 1%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 1,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 0,7%.

Alphabet, компанията майка на Google, беше последната от групата на т. нар. „Великолепна седморка“, която обяви финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на миналата година. Компанията прогнозира рязко увеличение на разходите за изкуствен интелект (AI), което изплаши някои инвеститори. Акциите ѝ поевтиняват със 7%.

Наред с Alphabet, Qualcomm също е под натиск с поевтиняване на книжата с 9% след обявяването на по-слаба от очакваната прогноза поради глобален недостиг на памети.

В допълнение към песимистичните настроения, опасенията относно слабостта на пазара на труда в САЩ се засилиха, след като компанията за преквалификация Challenger, Gray & Christmas съобщи, че американските работодатели са обявили 108 435 съкращения през януари - което е най-високият брой за този месец след началото на Световната финансова криза.

Освен това, според Министерството на труда, първоначалните молби за помощи за безработица са се увеличили с по-рязък от очаквания темп за седмицата, приключила на 31 януари.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,244%, а тази по 30-годишните - до 4,893%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,05% до 97,661 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,48% до 67,74 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,52% до 63,5 долара за барел.

Златото поевтинява с 2,12 на сто и се търгува на цена от 4845,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.