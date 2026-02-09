Goldman Sachs: Приходите от IPO-та в САЩ тази година ще стигнат 160 млрд. долара

Американските пазари на акции се готвят за рязко възстановяване на IPO дейността през 2026 г., според анализатори от Goldman Sachs. Банката прогнозира четирикратно увеличение на приходите от първични публични предлагания до рекордните 160 млрд. долара, тъй като известни имена като SpaceX, OpenAI и Anthropic се приближават към публични листвания, съобщава Ройтерс.

Брокерската компания от Уолстрийт очаква също така броят на IPO-ата да се удвои до 120 през тази година, тъй като подобряващият се икономически растеж, по-високите цени на акциите и по-леките финансови условия възстановяват апетита към сключване на сделки.

Прогнозата отбелязва най-силната година в историята по отношение на абсолютните приходи, казват анализаторите в бележка, публикувана в петък, добавяйки, че стойността на IPO-тата все пак ще представлява само малка част от общата пазарна капитализация на САЩ, което отразява растежа на пазара на акции през последното десетилетие.

Досега през 2026 г. 12 компании са набрали около 5 млрд. долара чрез IPO, като сред тях са производителят на AI оборудване Forgent Power и биофармацевтичната компания Eikon Therapeutics. В надпреварата се включва и Cerebras Systems, конкурент на Nvidia в производството на AI чипове, който току-що набра 1 млрд. долара в късен етап на финансиране, което го оцени на 23 млрд. долара.

Софтуерните и здравните компании ще доминират по обем при листванията, а очакванията са няколко компании в късен етап на развитие в областта на технологиите и изкуствения интелект да генерират приходи, според бележката.

В центъра на вниманието на инвеститорите са няколко изключително високо оценявани частни компании, включително SpaceX на Илон Мъск, компанията за изкуствен интелект Anthropic и производителят на ChatGPT OpenAI, като потенциалните им публични дебюти вероятно ще определят мащаба и тона на следващия IPO цикъл.

Листванията на големи частни компании ще оформят IPO пазара през 2026 г., според анализатори, с приходи от около 80 млрд. долара до почти 200 млрд. долара в сравнение с базовия сценарий от 160 млрд. долара.

Въпреки това разпродажбата на софтуерни акции в началото на годината подчерта рисковете, свързани с оценката, предупредиха анализаторите, особено като се има предвид, че секторът представлява около една четвърт от планираните IPO-та.

„Продължаващата волатилност на цените на акциите и корпоративното доверие са основните макроикономически рискове за нашата прогноза. Значителната тежест на софтуера в планираните IPO-та е друг риск“, добави Goldman.