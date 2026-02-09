Dow Jones се консолидира на ниво над 50 хил. пункта

Американските акции приключиха сесията в понеделник с повишения заради възстановяването на технологичния сектор. Това консолидира индекса на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average на ниво над 50 хил. пункта.

Бенчмаркът Dow, след колебливо представяне в рамките на деня, добави минималните 0,04% в сесията, или 20,2 пункта, до 50 135,87 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 се повиши с 0,47%, или 32,52 пункта, до 6964,82 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq нарасна с 0,9%, или 207,46 пункта, до 23 238,67 пункта.

Инвеститорите очакват натоварена седмица, която включва публикуването на отложените данни за работните места и инфлацията в САЩ, както и още корпоративни отчети.

„Разпродажбата от вторник до четвъртък доведе до изчезване на редица краткосрочни дълги позиции, докато възстановяването в петък принуди много от късите позиции, добавени през този период, да бъдат покрити. Това накара както дългосрочните, така и краткосрочните пазарни участници да се нуждаят от прекалибриране на позициите си“, коментира пред Investing.com Питър Кори, главен пазарен стратег в Pave Finance.

Възстановяването в края на миналата седмица се дължи до голяма степен на печалбите на производителите на чипове и акциите, свързани с изкуствения интелект. Същите книжа понесоха тежестта на силните разпродажби на фона на опасенията относно технологичните смущения и затегнатите оценки.

Тази седмица корпоративни финансови отчети публикуват Coca-Cola Co, автомобилният производител Ford Motor Company, Spotify и технологични гиганти, сред които Cisco.

Цените на златото се повишиха в европейската търговия, както и на среброто. Пазарите на метали регистрираха резки колебания миналата седмица на фона на забавеното търсене, изтеглянето на печалби и повишената несигурност относно паричната политика на САЩ.

Спот цената на златото се повиши с 2,3% до 5076,35 долара за тройунция, а фючърсите на златото за април поскъпват с 2,4% до 5100,34 долара.

Спот цената на среброто се повиши със 7,3% до 83,72 долара за тройунция.

Фючърсите върху петрола сорт Brent поскъпнаха с 1,5% до 69,04 долара за барел, а фючърсите върху сорта West Texas Intermediate добавиха 1,3% до 64,35 долара за барел.

Днес стана ясно, че представителите на Иран са отворени да разговарят със САЩ за разреждане на концентрацията на обогатения уран на страната, ако Вашингтон прекрати санкциите срещу ислямската република.

В края на седмицата преговарящите екипи трябва отново да се срещнат в Оман – основният медиатор в разговорите за ядрената програма на Иран.