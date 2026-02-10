Големите фондови борси в Европа затвориха с разнопосочни движения

Повечето европейски борсови индекси приключиха сесията във вторник на отрицателна територия на фона на поредица от публикувани корпоративни отчети.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 завърши с леко понижение, обръщайки по-ранната тенденция от деня към ръст, а големите фондови борси в Европа и основните сектори отбелязаха разнопосочни резултати, предаде CNBC.

Френският индекс CAC 40 нарасна с 0,06%, британският FTSE 100 спадна с 0,31 на сто, а германският DAX отстъпи с 0,11%. Италианският FTSE MIB се сви с 0,04%, а испанският IBEX 35 – с 0,4 на сто.

Вторник беше натоварен ден от сезона на финансовите отчети, като някои от най-известните европейски компании представиха пред инвеститорите данни за финансовото си състояние.

Сред тях е Philips, която публикува финансовите си резултати за цялата 2025 година преди началото на борсовата търговия във вторник сутринта. Компанията отчете ръст на поръчките от 6% и се върна към печалба след нетна загуба през 2024 г. Тя публикува нови прогнози за 2026 г., като сега очаква ръстът на продажбите да бъде в диапазона от 3% до 4,5%. Нетната печалба за годината се е увеличила с 1,6 млн. евро, което Philips приписва на по-високите приходи от оперативната дейност, по-ниските данъчни тежести и по-малките разходи. Акциите на компанията приключиха търговията с поскъпване от 12,2%.

Петролният гигант BP, чиито акции се търгуват на борсата в Лондон, отбеляза спад на цената на книжата с 6,3%, след като обяви във вторник, че ще преустанови обратното изкупуване на акции, за да „ускори укрепването“ на баланса си. Нетната печалба за цялата 2025 година се оказа по-слаба от очакваното – 7,49 млрд. долара.

Във вторник представи резултатите си и френският луксозен гигант Kering. Цената на акциите на собственика на Gucci скочи с 13% в началото на търговията, преди да затвори с ръст от 10,1%, след като продажбите на фирмата надминаха очакванията и компанията обяви, че очаква завръщане към растеж през 2026 г.