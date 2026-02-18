Компанията на Уорън Бъфет намали дела си в Amazon и инвестира в New York Times

Конгломератът на известния инвеститор Уорън Бъфет Berkshire Hathaway Inc. е намалил дела си в Amazon.com Inc. с над 75% през четвъртото тримесечие, като същевременно е увеличил участието си в New York Times Co., съобщи Bloomberg. Това е последната нова инвестиция на Бъфет като главен изпълнителен директор на конгломерата.

Базираната в Омаха, Небраска, Berkshire е придобила 5,1 млн. акции от медийното издателство през тримесечието до края на декември. Това е дял, който се оценява на 351,7 млн. долара в края на годината според регулаторната документация от вторник.

Berkshire за първи път закупи дял в Amazon през 2019 г. Тогава Бъфет заяви, че въпреки историческата си неприязън към технологичните акции, е бил „идиот, че не е купил“ по-рано акции на онлайн гиганта в търговията на дребно. Сега компанията притежава около 2,3 млн. акции на Amazon.

През четвъртото тримесечие Berkshire е продължила също да намалява дела си в Bank of America Corp. и Apple Inc. съответно до 7,1% и 1,5%. Бъфет започна да свива тези позиции през 2024 г.

Конгломератът е увеличил дяловете си в петролната компания Chevron Corp. и в застрахователната Chubb Ltd през периода съответно до 6,5% и 8,7%.

Berkshire разкри първоначалната си инвестиция в Chubb през май 2024 г., след като я беше изградил тайно през предходната година. Акциите на Chubb поскъпнаха с около 11% през четвъртото тримесечие, след като се появиха новини, че компанията е отправила неофициално предложение за придобиване на American International Group Inc. Компанията отрече тези твърдения.

Бъфет, който се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на Berkshire миналата година, изглежда е търсил подходящи сделки през последните тримесечия, като договори закупуването на нефтохимическия бизнес на Occidental Petroleum Corp. за 9,7 млрд. долара и изгради дял на стойност 5,6 млрд. долара в компанията майка на Google Alphabet Inc.

Акциите на New York Times Co. поскъпнаха с над 10% в следборсовата търговия в Ню Йорк.