IPO пазарът е в сезонно затишие след скок в стойността на сделките от 7,2 млрд. долара

Дългоочакваното раздвижване при първичните публични предлагания (IPO) може да се нуждае от малко повече време, за да се материализира, тъй като пазарът за нови емисии облигации навлезе в сезонен период на затишие, пише Bloomberg.

Отложените листвания от брокера Clear Street Group Inc. и подкрепената от Blackstone Inc. Liftoff Mobile Inc., както и по-широката волатилност на фондовата борса, оставиха горчив привкус в устата на инвеститорите, тъй като прозорецът за първични публични предлагания преди годишните отчети приключи миналата седмица. Отложените сделки, съчетани с колебливите резултати, забавиха най-натовареното начало на годината спрямо бурните дни на 2021 г.

„Доволен съм от нивата на активност, не непременно от резултатите, а от нивата на активност“, изтъква Марк Шварц, който ръководи отдела за за лисванията и SPAC фирми в консултантската компания EY.

Първичните продажби на акции в САЩ генерираха приблизително 7,2 млрд. долара до 17 февруари - около пет пъти повече отколкото по време на манията през 2021 г., показват данни, видяни от Bloomberg. Представянето на дебютантите сега обаче е смесено, като приблизително половината от новите акции сега се търгуват под цената от времето на техния дебют.

Слабото начало на годината за дебютантите опари купувачите на акции на технологични компании, докато компаниите в сектори, изолирани от заплахата от изкуствения интелект – като промишлеността и потребителския сектор – се представиха далеч по-добре. Волатилността, подхранвана от непрозрачните перспективи за въздействието на изкуствения интелект в различните индустрии, доведе до спад от 1,2% при S&P 500 този месец, като технологичният показател Nasdaq се понижи с 3,1%.

Въпреки че средната възвръщаемост на IPO-тата в САЩ тази година е 17%, което значително надминава водещите борсови бенчмаркове, четири компании са изтрили поне 15% от стойността си. Ethos Technologies Inc., чиито акции поевтиняха с 45% за три седмици, и Bitgo Holdings Inc., където цената на книжата ѝ се понижи с 41% за по-малко от месец, са сред най-зле представящите се дебютанти.

Дори инвеститорите да настояват за достъп до компании като SpaceX на Илон Мъск и може би дори за листвания на конкурентите на звеното xAI, фирмите, които се листват или които планират листване през следващите седмици, се намират в по-циклични сектори.

Промишлени компании, включително производителят на компресори Copeland и Madison Air, доставчик на вентилационни и филтриращи системи, се подготвят за IPO. Силните резултати на Forgent Power Solutions Inc., EquipmentShare.com Inc. и Solv Energy Inc. са индикации, че подобни сделки може да бъдат в полза на инвеститорите.

Доставчикът на дигитални плащания PayPay Corp. на SoftBank Group Corp. подаде документи за листване миналата седмица, докато ръководството на Medtronic Plc потвърди плановете си да отдели звеното MiniMed Group Inc. през следващите месеци.