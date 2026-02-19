Опасенията от конфликт между САЩ и Иран тласка американските индекси надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва със спадове, докато трейдърите оценяват последните тримесечни резултати на Walmart и следят напрежението между САЩ и Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат с по 0,4%, а широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,3%.

Акциите на Walmart поскъпват с 2%, след като резултатите на компанията за четвъртото тримесечие на миналата година надминаха очакванията на анализаторите.

Междувременно инвеститорите остават нащрек на фона на споровете между Иран и САЩ по повод ядрената програма на азиатската държава и опасенията за задълбочаване на конфликта.

Публикувани по-рано данни показаха, че броят на новите молби за помощи при безработица в САЩ отбелязва най-резкия си спад от ноември насам, предлагайки още едно доказателство за стабилизирането на пазара на труда в страната. Според доклад на Министерството на труда първоначалните заявки са намалели с 23 хил. до 206 хил. за седмицата, приключила на 14 февруари. Това е под всички прогнози в проучването на Bloomberg сред икономисти, с изключение на една.

През изминалата година новите заявления слизаха под границата от 210 хил. само няколко пъти. Броят на седмичните молби е знак, че нивото на съкращения остава ниско. Данните също така показват, че хората, които временно не са могли да работят поради зимната буря, обхванала страната в края на януари, са се върнали на работа.

Отделен доклад показа, че дефицитът в търговията със стоки и услуги през декември е нараснал спрямо предходния месец до 70,3 млрд. долара. Дефицитът е достигнал 901,5 млрд. долара за цялата 2025 година, което е един от най-големите дефицити от 1960 г. насам.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,088%, а тази по 30-годишните - до 4,719%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,33% до 98,027 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,52% до 71,42 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,61% до 66,24 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,3 на сто и се търгува на цена от 4994,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.