Слабите данни за икономиката на САЩ помрачават настроенията на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва предимно със спадове, след като поредица от икономически данни очертаха картина на слаб растеж и устойчива инфлация. Инвеститорите очакват и евентуално решение на Върховния съд относно митата на президента Доналд Тръмп, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,1%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,1%.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с годишен темп от едва 1,4%, според доклад на Министерството на търговията. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакваха ръст от 2,5%.

В същото време инфлацията е останала без промяна през декември, според измерителя, който се следи най-внимателно от представителите на Фед.

Основният ценови индекс на разходите за лично потребление (РСЕ), който изключва храните и енергоносителите, се е повишил с 3% на годишна база през декември. Това съответства на прогнозата на анализаторите, но запазва ключовия показател за инфлацията значително над целта на централната банка на САЩ от 2%.

На общо равнище PCE се е ускорил до 2,9%, което е с 0,1 процентен пункт повече от очакваното. И двата измерителя са се повишили с 0,4% на месечна база в сравнение с прогнозите за ръст от по 0,3%.

По-късно днес може да бъде обявено и дългоочакваното решение на Върховния съд за законността на митата на Доналд Тръмп съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA). Инвеститорите в по-голямата си част вярват, че фондовият пазар ще реагира положително, ако налозите бъдат отменени, дори и при очакванията, че Белият дом ще използва други средства, за да ги приложи отново в друг момент. Върховният съд, който не разкрива предварително казусите, по които ще се произнесе, ще заседава също във вторник и сряда.

„Смятаме, че пазарът в момента е в застой и чака следващия си катализатор“, коментира Пол Стенли, главен инвестиционен директор на Granite Bay Wealth Management.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,073%, а тази по 30-годишните - до 4,702%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,02% до 97,944 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,32% до 71,43 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,26% до 66,26 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,44 на сто и се търгува на цена от 5069,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.