Американските индекси се движат разнопосочно след отчетите на Nvidia и Salesforce*

Американският широк пазарен индекс S&P 500 остава почти без промяна в четвъртък, докато инвеститорите анализират финансовите резултати на Nvidia и Salesforce за четвъртото тримесечие на миналата година, предава CNBC.

Технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва спад от 0,2%, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,4%.

Акциите на Nvidia поскъпват с около 0,5%, след като гигантът в производството на чипове отчете по-високи от очакваните печалба и приходи за четвъртото тримесечие.

Книжата на Salesforce обаче поевтиняват с почти 1%, след като софтуерната компания прогнозира разочароващи приходи за фискалната 2027 г.

В по-общ план настроенията остават минорни заради опасения около бързо развиващите се възможности на продуктите с изкуствен интелект (AI), които биха могли да попречат на бизнеса на настоящите софтуерни доставчици.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,031%, а тази по 30-годишните - до 4,678%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,02% до 97,683 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,43% до 69,84 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,8% до 64,24 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,74 на сто и се търгува на цена от 5187,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.