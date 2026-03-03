Европейските пазари отварят на червено, докато конфликтът в Близкия изток се засилва*

Европейските пазари започват борсовата сесия във вторник на червено, тъй като засилващият се конфликт в Близкия изток продължава да тежи върху настроението на инвеститорите, предава CNBC.

Малко след началото на търговията, паневропейският индекс Stoxx 600 е с 1,86% по-ниско до 612,04 пункта, продължавайки стръмния спад от понеделник, когато бенчмаркът затвори с понижение от 1,6%.

Германският показател DAX се срива с 2,17% до ниво от 24 103,19 пункта, а френският измерител САС 40 е надолу с 1,66% до ниво от 8254,63 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижава с 1,46% до ниво от 10 622,77 пункта.

Всички сектори отчитат спадове, поведени най-вече от банковите акции. Дори индексът Stoxx Aerospace and Defense, включващ най-големите регионални отбранителни компании, губи 1%, след като завърши сесията в понеделник на положителна територия.

Глобалните пазари продължават да регистрират понижения, докато конфликтът между САЩ и Иран обхваща по-широкия регион на Залива. През нощта саудитското министерство на отбраната съобщи, че два дрона са ударили американското посолство в Рияд.

Европейският съюз (ЕС) призова за деескалация на ситуацията, за „максимално въздържане“ и за защита на цивилните.

*Данните са актуални към 10:45 ч. българско време.