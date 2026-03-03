Южнокорейският индекс Kospi отчете най-лошия си ден от 19 месеца насам

Южнокорейският индекс Kospi отбеляза най-лошия си ден от 19 месеца насам, повлиян от технологичните компании Samsung Electronics и SK Hynix, чиито акции поевтиняха със съответно почти 10% и 12% във вторник, предаде CNBC.

Бенчмаркът се срина със 7,24% до ниво от 5791,91 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 4,625 до ниво от 1137,70 пункта.

В същото време акциите на отбранителни компании в страната отбелязаха силен ръст, като някои от тях поскъпнаха с над 20%.

Други пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион също отбелязаха спадове, докато конфликтът в Иран продължава четвърти ден, помрачавайки настроенията на инвеститорите.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,12% до 25 768,08 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,54% до 4655,9 пункта.

Австралийският измерител S&P/ASX 200 загуби 1,34% до ниво от 9077,30 пункта, след като в понеделник беше един от малкото с лек ръст.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 3,06% до 56 279,05 пункта, докато по-широкият показател Topix се понижи с 3,24% до 3772,17 пункта.