Wall Street започва търговията с ръстове, но инвеститорите остават предпазливи*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с повишения, въпреки че инвеститорите остават предпазливи на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва със 180 пункта, или 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 напредва с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,5%.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в сряда, че САЩ ще направят „серия от обявления“ в подкрепа на потока на петрол през Персийския залив. Това става, след като президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ ще предоставят застраховка срещу рискове за цялата морска търговия през Персийския залив, в опит да накарат танкерите да преминават през Ормузкия проток. Трафикът на танкери през пролива – най-важният транзитен маршрут за суров петрол в света – бе преустановен, след като командирът на Иранската революционна гвардия заплаши да атакува корабите, които се опитат да преминат оттам.

Бесънт каза също така, че обявеното в края на миналия месец глобално мито върху вноса от 15% ще влезе в сила тази седмица. Той добави обаче, че според него налозите в САЩ ще се върнат „в рамките на пет месеца“ до нивата, на които са били преди решението на Върховния съд за отмяна на търговската политика на президента.

„В момента следим съобщенията в медиите, като вчера новините променяха настроенията на пазара на всеки час“, коментира Джим Рийд от Deutsche Bank. „От гледна точка на пазара основният проблем е, че няма признаци за деескалация на напрежението от нито една от страните и изглежда, че ситуацията все още се влошава“, добавя той.

„На фона на цялата тази шумотевица, според нас на пазарите може да се появят някои възможности за дългосрочните инвеститори, особено ако цените на енергията започнат да се стабилизират и потенциално се понижат в следващите дни и седмици“, посочва Джеймс Маккан, старши икономист в Edward Jones.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,075%, а тази по 30-годишните - до 4,721%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,15% до 98,907 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,47% до 81,78 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,2% до 74,71 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,08 на сто и се търгува на цена от 5179 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.