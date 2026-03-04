Николай Стойков: Инвеститорите реагират на геополитическия риск с краткосрочни страхове

Инвеститорите реагират на геополитическия риск, но засега движенията при суровините и акциите отразяват по-скоро краткосрочни страхове, отколкото фундаментална промяна в икономическата картина. Този коментар направи Николай Стойков, управляващ партньор на Alaric, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той отбеляза, че доларът поскъпва като традиционен актив убежище, но рискът за американската икономика остава съществен.

„Ескалацията в Близкия изток доведе до рязко поскъпване на петрола и природния газ и до повишена волатилност на глобалните пазари“, посочи пазарният анализатор.

Поскъпването на петрола над 80 долара за барел и ръстът на цените на природния газ в Европа, според Стойков, са реакция на риска от прекъсване на доставки, включително заради ролята на Катар като ключов износител на втечнен природен газ.

„Настоящият период е относително по-слаб сезонно за петрола и пазарите отчитат вероятността от форсмажорни обстоятелства“, посочи той.

Пазарният анализатор подчерта, че американските пазари се движат от данните, не от страха. „Наблюдаваните спадове в началото на сесиите в САЩ и последващото възстановяване се дължат на различното поведение на ритейл и професионалните инвеститори“, посочи Стойков.

По думите му конфликтът сам по себе си не променя дългосрочните инвестиционни нагласи. Той препоръчва фокусът да остане върху макроикономическите показатели, включително данните за безработицата и инфлацията. „В дългосрочен аспект аз очаквам този конфликт да бъде забравен“, каза Стойков.

Що се отнася до активите убежища, пазарният анализатор изрази скептицизъм към устойчивостта на ръста при златото и среброто, като отбеляза, че на по-ниски нива вече се появяват продавачи. Според него инвеститорите трябва да подхождат рационално към целия сектор на металите, а не селективно. „Нерационално е да си избира само един или два специални метала. Ако искате да вземете позиция в метали, купете си стомана“, съветва той.

По отношение на долара Стойков смята, че поскъпването му при криза е исторически оправдано и в дългосрочен план очаква тази тенденция да продължи, макар краткосрочни движения от порядъка на няколко процента да не са решаващи за икономиката.

„Не смятам, че движението от 2% ще бъде нещо, което да се отрази на която и да е индустрия, но в дългосрочен аспект очаквам потенциално доларът да поскъпне“, прогнозира той.

