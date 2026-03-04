Испанският индекс IBEX 35 се покачи с 2,5% след заплахите на Доналд Тръмп

Европейските фондови борси затвориха с повишения в сряда, като пазарите продължават да следят войната в Близкия изток.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 завърши сесията с ръст от 1,4%, като всички основни борси в региона приключиха на положителна територия, предаде CNBC.

Испанският индекс IBEX 35 се покачи с 2,5%, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да прекъсне всякаква търговия със страната. Испания отказа да позволи на американските сили да използват нейните бази за удари срещу Иран.

„Испания се държа ужасно“, заяви Тръмп във вторник. „Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания.“

Испанският премиер Педро Санчес повтори критиките си към конфликта в Близкия изток в телевизионно обръщение в сряда сутринта, като нарече ударите на САЩ и Израел срещу Иран „катастрофа“ и ги сравни с инвазията в Ирак, започнала през 2003 г.

Френският индекс CAC 40 нарасна с 0,79%, британският FTSE 100 се покачи с 0,80%, а германският DAX добави 1,74 на сто.

Американският финансов министър Скот Бесънт заяви пред CNBC днес, че обявената наскоро от Тръмп глобална митническа ставка от 15% ще бъде въведена тази седмица. Бесънт също така посочи, че митата скоро ще се върнат към старите си нива, след като Върховният съд отмени голяма част от разширените мита на Тръмп. „Силно вярвам, че митата ще се върнат към старите си нива в рамките на пет месеца”, заяви Бесънт.

Сред отделните европейски компании акциите на Novo Nordisk отбелязаха стабилен ръст на цената в сряда, като завършиха с повишение от 6%. През последния месец книжата на компанията поевтиняха с почти 20%, тъй като инвеститорите все повече се съмняват в нейната продуктова линия и комерсиализацията на бъдещи лекарства.

Lottomatica, регистрирана в Милано компания за онлайн игри и спортни залагания, се изкачи на върха на Stoxx 600, като завърши с повишение от почти 15% след силен отчет, който включва 45% ръст на коригираната нетна печалба. За разлика от нея, акциите на Weir Group, които се търгуват в Лондон, поевтиняха с 10,6%, след като шотландската инженерна компания представи финансовите си резултати.