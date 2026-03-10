Южнокорейският индекс Kospi поведе възстановяването на азиатските пазари

Южнокорейският индекс Kospi отбеляза ръст от над 5% във вторник и поведе възстановяването на фондовите борси в региона, след като цените на петрола се понижиха, а индексите на Wall Street отбелязаха ръст. Това стана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може би е близо до края си, предава CNBC.

Цените на петрола намаляха с над 10%, след като Тръмп заяви, че обмисля да поеме контрола върху Ормузкия проток, най-важния път в света за пазара на суров петрол. Тръмп каза още пред репортер на CBS News, който сподели изялението му в публикация в Х, че „войната е почти към края си, до голяма степен“.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отбеляза ръст от 1,35% до ниво от 8692,60 пункта. Японският Nikkei 225 завърши сесията с повишение от 2,88% до 54 248,39 пункта, а Topix прибави 1,3 на сто.

Хонконгският бенчмарк Hang Seng напредна с 2,17% до 25 959,90 пункта, а CSI 300 прибави 0,9 на сто. Другите индекси в Азия също напреднаха, като показателят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq е нагоре с над 4%.

Секторът на пътуванията също се възстанови. Листнатите в Хонконг акции на Air China отбелязаха ръст от близо 3%, а тези на China Eastern Airlines прибавиха 2,9%. Книжата на China Southern Airlines поскъпнаха с 2,85%, а тези на Singapore Airlines – с 1,54%.