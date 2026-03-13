Очакванията за продължителна война в Близкия изток потопиха азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения в петък, след като цените на петрола отново скочиха поради подновените опасения, че продължителният конфликт в Близкия изток може да ограничи още повече доставките на енергоносители. Това подхрани страховете от глобален икономически спад, предаде CNBC.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,72% до 101,18 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,57% до 96,28 долара за барел.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се понижи с 0,14% и затвори на ниво от 8617,1 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 1,16% до 53 819,61 пункта, докато по-широкият показател Topix изтри 0,57% до 3629 пункта.

Акциите на Honda Motor поевтиняха с над 6%, след като автомобилният производител прогнозира първата си годишна загуба от почти 70 години.

Показателят Kospi в Южна Корея спадна с 1,7% до ниво от 5487,24 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 0,4% до ниво от 1152,96 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,98% до 25 465,60 пункта, а показател CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,39% до 4669,14 пункта.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви в четвъртък, че Ормузкият проток, жизненоважна артерия за световната търговия с петрол, трябва да остане затворен и че Техеран може да отвори други фронтове във войната, ако конфликтът продължи.

Цените на петрола вероятно ще останат високи в краткосрочен план, тъй като инвеститорите отчитат риска от продължителен конфликт в Близкия изток, заяви Роб Тъмъл, старши портфолио мениджър в Tortoise Capital. Той очаква цените да спаднат към края на годината, тъй като вероятно преминаването на петрол през Ормузкия проток ще бъде възобновено.

Анализаторите от Goldman Sachs прогнозират, че през март и април средната цена на сорта Брент ще бъде 98 долара за барел - с 40% повече от средната цена за 2025 г. - преди да спадне до 71 долара през четвъртото тримесечие. В случай че доставките на петрол през пролива бъдат прекъснати за един месец, средната цена на Брента вероятно ще бъде по-висока – 110 долара за барел през март, преди да спадне постепенно до 76 долара за барел до края на годината.

Американският президент Доналд Тръмп се опита да омаловажи покачването на цените на петрола, като заяви, че САЩ, като най-големият производител на петрол в света, ще спечели от по-високите цени, като същевременно подчерта, че негов приоритет ще бъде да попречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви в четвъртък, че САЩ временно ще разрешат покупката на санкциониран руски суров петрол, за да стабилизират енергийните пазари.

Междувременно участниците на прогнозния пазар Kalshi увеличиха залозите си, че американската икономика може да влезе в рецесия тази година, като вероятността се покачи до 32% - най-високото ниво за тази година.