Акция на седмицата: „Ейч Ар Кепитъл“ АД

„Ейч Ар Кепитъл“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е най-силно поскъпващата за седмицата от индекса на малките и средни предприятия beamX, а през последната година цената ѝ нараства над 2,5 пъти.

В края на февруари дружеството купи от „МФГ Инвест“ АД още 6% от онлайн търговеца eBag.bg за 4,8 млн. евро. Сумата компанията набра от продажбата на конвертируеми облигации за 5 млн. евро.

След тази сделка „Ейч Ар Кепитъл“ увеличава дела си в eBag.bg до около 26%.

Съгласно договорената цена на акциите оценката на eBag.bg възлиза на 81 млн. евро (почти 160 млн. лева).

Според финансовия отчет на дружеството към края на 2025 г., приходите от оценки на инвестиции се увеличават значително до 5,9 млн. лева от близо 1,3 млн. лева към края на 2024 г.

Приходите от дивиденти за миналата година възлизат на 170 хил. лева при 317 хил. за предходната година.

Компанията реализира нетна печалба в размер на над 4,3 млн. лева при под 400 хил. лева година по-рано. Доходът на акция се изчислява на 0,47 лева при 0,04 лева година по-рано.

Нетекущите активи по справедлива стойност на дружеството са за 30 млн. лева при 25 млн. лева година по-рано. Общата стойност на активите на компанията са за 30,4 млн. лева при над 25,6 млн. лева за предходната година.