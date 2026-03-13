S&P 500 е напът да запише трета поредна седмица на спадове*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с ръстове, докато цените на петрола леко се понижават, а инвеститорите очакват по-нататъшно развитие около войната в Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват с по 0,5%.

Въпреки това S&P 500 се насочва към седмична загуба от 0,5%. Това го поставя напът към първата му серия от три поредни седмици на спад за около година. Dow се насочва към спад от 1%, докато Nasdaq е нараснал с 0,2% от началото на седмицата.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,62% до 98,83 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,4% до 93,43 долара за барел.

В края на търговията в четвъртък сортът Брент затвори на ниво над 100 долара за барел за първи път от август 2022 г. Причината беше изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който каза, че Ормузкият проток - ключов морски маршрут за пренос на енергоносители - трябва да остане затворен като „инструмент за натиск върху врага“. Трафикът през протока практически е спрян, откакто САЩ и Израел започнаха удари по Иран в края на февруари, което кара инвеститорите напрегнато да очакват развитие по този въпрос.

В петък министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отхвърли опасенията, че затварянето на протока ще продължи да бъде проблем. „Справяме се със ситуацията и няма нужда да се тревожим за нея“, заяви той по време на пресконференция в Пентагона.

Според Крис Туми, управляващ директор в Morgan Stanley Private Wealth Management, по-високите цени на петрола, заедно с няколко други ключови препятствия на пазара, създават проблеми за трейдърите. Покачването на цените на суровия петрол и нарастващите страхове от инфлация също намаляват очакванията на инвеститорите за понижение на лихвените проценти от Федералния резерв тази година.

„Мисля, че именно енергийната ситуация е това, което ни тревожи най-много“, добавя той.

Туми казва още, че ако Ормузкият проток остане блокиран за повече от два или три месеца, „това се превръща в истински проблем“.

По-рано днес стана ясно, че потребителските разходи в САЩ са отбелязали малко по-голямо от очакваното увеличение през януари. Това, заедно с продължаващата силна базова инфлация и войната в Близкия изток, подкрепя мнението на икономистите, че Федералният резерв няма да възобнови намаляването на лихвените проценти в близко бъдеще.

Потребителските разходи, които съставляват повече от две трети от икономическата активност, са се повишили с 0,4% след ръст със същия темп през декември, съобщи в петък Бюрото за икономически анализи към Министерството на търговията. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха увеличение от 0,3%.

Ценовият индекс на разходите за лично потребление (РСЕ) се е повишил с 0,3% през януари, след като през декември отбеляза ръст от 0,4%, съобщи още Бюрото за икономически анализи. За 12-месечния период до януари инфлацията е възлязла на 2,8%, след като през декември достигна 2,9%.

Без да се отчитат колебанията в цените на хранителните продукти и енергоносителите, индексът се е повишил с 0,4% след аналогично увеличение през декември. Икономистите очакваха, че основната инфлация (според PCE) ще възлезе на 0,4% и през януари. Основната инфлация се е ускорила до 3,1% на годишна база, след като през декември бе достигнала 3%.

На този фон икономическият растеж в САЩ през последните три месеца на 2025 г. се оказа значително по-бавен от очакваното. Според данни на Бюрото за икономически анализи брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е отбелязал ръст от едва 0,7% на годишна база, коригиран сезонно и спрямо инфлацията. Първата ревизия на данните за БВП е доста под предходната оценка от 1,4% и значително под средната прогноза на Dow Jones за 1,5%. Тя бележи и значително забавяне спрямо ръста от 4,4% през предходния период.

За цялата година брутният вътрешен продукт е нараснал с общо 2,1%. През 2024 г. икономиката на САЩ отбеляза ръст от 2,8%.

Според Бюрото за икономически анализи ревизията в посока надолу се дължи на корекции в потребителските и правителствените разходи, както и в износа.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,241%, а тази по 30-годишните - до 4,88%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,18% до 99,916 пункта.

Златото поевтинява с 0,28 на сто и се търгува на цена от 5111,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.