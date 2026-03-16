Dow започва сесията с ръст от 300 пункта, цената на петрола леко спада*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, докато цените на петрола отбелязват леко понижение, а инвеститорите следят последните новини около войната в Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 342 пункта или 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 отбелязва ръст от 1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 1,3%.

Акциите на Meta поскъпват с 3% след новина – която компанията определи като спекулативна – че планира да съкрати повече от 20% от служителите си. На този фон книжата на Nvidia поскъпват с повече от 2% преди конференцията GTC, която започва в понеделник.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,75% до 101,34 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 4,6% до 94,17 долара за барел. По-рано днес и двата сорта се търгуваха на цени от над 100 долара за барел.

Цените на суровия петрол скочиха, тъй като трафикът в Ормузкия проток, критичен маршрут за корабоплаването, е ефективно спрян от началото на конфликта в Близкия изток. Те обаче леко спадат, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че САЩ позволяват на ирански петролни танкери да преминават през Ормузкия проток. За скромното успокоение на пазара допринесе и материал на The Wall Street Journal, в който се посочва, че САЩ скоро ще обявят коалиция от държави, които да ескортират кораби през пролива.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди удари по ирански военни обекти, разположени на остров Харг. Въпреки че атаката не засегна нефтената инфраструктура, Тръмп заяви, че САЩ ще обмислят удари по тези съоръжения, ако Иран продължи да блокира пролива.

Въпреки геополитическото напрежение, разпродажбата на акции е относително умерена. S&P 500 остава само с 5% под рекордното си ниво, достигнато по-рано тази година.

„Очевидната устойчивост на S&P 500 се дължи на все по-оптимистичните прогнози на анализаторите за печалбата на акция през 2026 и 2027 г.“, написа Ед Ярдени, директор на Yardeni Research. „Явно те не са получили бележката за възможните негативни последствия от продължителна война в Иран и затварянето на Ормузкия пролив“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,224%, а тази по 30-годишните - до 4,859%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,46% до 99,899 пункта.

Златото поевтинява с 0,58 на сто и се търгува на цена от 5032,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.