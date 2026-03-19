Червената вълна застига Wall Street и през новата търговска сесия*

Водещите индекси на Wall Street продължават и новата търговска сесия с понижения на фона на завишените цени на петрола и очакванията за развитие на кризата в Близкия изток, съобщава CNBC.

Показателят на сините чипове Dow Jones Industrial Average се разделя с над 200 пункта (0,5%). От своя страна, същото процентно понижение записва и широкият измерител S&P 500, докато технологичният Nasdaq Composite губи 0,7%.

S&P 500 се търгува под своята 200-дневна пълзяща средна за първи път от 23 май.

На стоковите пазари цената на петрола продължава да расте. Международният бенчмарк Брент поскъпва с 3,6% до 111,28 долара за барел, докато американският сорт WTI – с 0,8% до 97,09 долара за барел.

Развитието на петролните пазари е факт, след като Иран нанесе удари по ключов обект за втечнен природен газ в Катар, както и израелска атака срещу иранското находище „Южен Парс“. Междувременно американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ако още обекти в Катар бъдат атакувани, САЩ ще унищожи цялото находище.

„Основната дилема на цялата ситуация остава същата: САЩ и Израел „спечелиха“ войната в конвенционалния смисъл, но не изглежда да има военно решение за отварянето на Ормузкия проток освен с разполагането на сили на терен, което означава, че водният път е малко вероятно да се върне към нормалното без някакъв вид дипломатическо решение (а в момента не изглежда да се полага особено усилие за постигане на такова)“, посочва Адам Крисафули от Vital Knowledge.

При индивидуалните акции тези на Micron Technology поевтиняват с 3,5%. Според анализатори на Citi става въпрос за прибиране на печалби, като се има предвид, че недостигът на чипове помогна на компанията почти да утрои приходите си в последното отчетено тримесечие.

По-рано в сряда Федералният резерв обяви, че оставя непроменена основната си лихва и прогнозира по-висока инфлация, стабилна безработица и само едно понижение на лихвите тази година. Новите прогнози на американската централна банка показаха, че основната лихва на Фед ще намалее само с четвърт процентен пункт до края на тази година, без индикации кога може да бъде предприет ходът.

На пресконференция след заседанието на Федералната комисия за отворения пазар председателят на Фед Джером Пауъл също отбеляза несигурността, която войната с Иран създава за перспективите.

„В краткосрочен план по-високите цени на енергията ще тласнат нагоре общата инфлация, но е твърде рано да знаем какви ще бъдат мащабът и трайността на потенциалните последици за икономиката“, посочи той.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните облигации расте леко до 4,259%, докато тази по 30-годишните намалява минимално до 4,851%.

Златото поевтинява осезаемо с над 5% до 4637,6 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 16:10 ч.