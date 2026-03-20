Над 117,6 хил. души са променили пенсионните си фондове в края на 2025 г.

Общо 117 641 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг са подадени през четвъртото тримесечие на 2025 г., според данните на Комисията за финансов надзор (КФН).

Заявленията за промяна на участието във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са 85 013. В сравнение с третото тримесечие на годината, когато броят на лицата с променено участие е бил 85 518, се наблюдава намаление с 505 лица или с 0,59 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 79 495, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 5234 души. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 284 души.

Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,92 на сто, в професионалните - 1,56 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0,05 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства е 506 253 234 лв. (258 843 168 евро), в т. ч. 473 423 751 лв. (242 057 720 евро) в универсалните, 30 435 287 лв. (15 561 315 евро) в професионалните и 2 394 196 лв. (1 224 133 евро) в доброволните фондове.

Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на годината се увеличава с 30 047 952 лв. (15 363 274 евро), или с 6,31 на сто.

Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,78 на сто, на професионалните - 1,55 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0,14 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2025 г., е 5955,01 лв. ( 044,75 евро).

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през цялата 2025 г., са общо 358 692. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 8,13 на сто, в професионалните - 6,75 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0,18 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за 2025 г. е 1 992 016 049 лв. (1 018 501 633 евро), в т. ч. 1 862 165 387 лв. (952 110 044 евро) в универсалните, 123 598 695 лв. (63 195 009 евро) в професионалните и 6 251 967 лв. (3 196 580 евро) в доброволните фондове.

Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7,41 на сто, на професионалните - 6,59 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0,39 на сто.