Петролът поевтинява, докато САЩ засилват опитите за прекратяване на войната в Иран*

Цената на петрола се понижава в сряда, след като дипломатическият натиск на САЩ за прекратяване на войната в Иран се засили, засенчвайки новината за изпращането на още войски в региона и факта, че Ормузкият проток остава до голяма степен блокиран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 4,2% до 100,1 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 3,68% до 88,95 долара за барел.

САЩ са изготвили 15-точков план, който да помогне за прекратяване на конфликта, според източници, запознати с въпроса. Предложението е било предадено на Иран чрез Пакистан.

По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп е наредила разполагане на около 2000 войници в региона, твърдят източниците, докато Белият дом обмисля варианти за отслабване на контрола на Иран върху Ормузкия проток - жизненоважния воден път, през който преминават голяма част от световните доставки на петрол.

„Ясно е, че се приближаваме към преговорен финал, макар че при липсата на доверие от двете страни този финал вероятно ще бъде сложен“, коментира Робър Рени, ръководител на изследванията за суровини в Westpac Banking Corp.

На този фон Техеран изстреля нова вълна ракети към Израел. Въоръжените сили на Иран също така заявиха пред държавни медии, че няма да участват в преговори за прекратяване на огъня. Те добавиха, че няма да позволят цените на петрола да се върнат към предишните си нива, докато всички заплахи срещу страната не бъдат премахнати.

Петролът остава напът към значително месечно поскъпване след силно волатилен период на търговия, докато инвеститорите следят последствията от войната, която вече е в четвъртата си седмица. В центъра на конфликта Техеран се опитва да упражни контрол върху Ормузкия проток, ограничавайки доставките на суров петрол и газ от производителите в Персийския залив към световните пазари и пораждайки опасения за енергийна криза.

Публичната позиция на САЩ относно конфликта се промени бързо през последните дни. През уикенда Тръмп повиши напрежението със заплаха да бомбардира ирански електроцентрали, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен в рамките на 48 часа. По-късно той оттегли този ултиматум и заяви, че ще даде пет дни за преговори. След това последва 15-точковото предложение към Техеран, както и решението за допълнителни войски, въпреки че Иран засили контрола си върху ключовия проток.

Подробностите около предложението остават неясни. Тръмп публично заяви, че всяко споразумение трябва да включва забрана Иран някога да придобие ядрено оръжие или да обогатява радиоактивни материали дори за граждански цели. Не е ясно и дали Израел подкрепя този подход.

Спадът в цените отразява намаляване на „рисковата премия от войната“, казва Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets. „Но това едва ли може да се тълкува като ясен край на кризата, защото Иран публично отрича директни преговори, а военните действия и разполагането на войски продължават.“

Във вторник американският президент заяви, че Иран е предложил „подарък“ като знак на добра воля в разговорите, които според него текат. Той не уточни какъв е подаръкът, но потвърди, че е свързан с енергийните потоци през Ормузкия проток. Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит каза, че макар да има „нова възможност за дипломация“, военните операции на САЩ ще продължат без прекъсване.

Иран съобщи, че чуждестранни кораби могат да преминават през протока, стига да не подпомагат действия срещу страната и да спазват правилата, наложени от Техеран.

Израел - който започна войната в края на февруари в съвместна операция със САЩ - не показва признаци на отстъпление и нанесе удари в Техеран в сряда. Според израелския телевизионен „Канал 12“, Израел е обезпокоен от предложението и смята, че е малко вероятно Иран да го приеме.

Междувременно китайският външен министър Ван И призова иранския си колега Абас Арагчи възможно най-скоро да започне преговори със САЩ, за да се сложи край на войната. Китай, най-големият вносител на петрол в света, е основният купувач на ирански суров петрол.

„Пазарът реагира на готовността да се постигне някакво споразумение, което да доведе до прекратяване на огъня“, посочва Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone Group в Мелбърн. Според него безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде основният елемент на всяко бъдещо споразумение.

Като знак за шока на енергийните пазари Chevron предупреди, че Калифорния може да се насочи към енергийна криза и компанията може да прекрати рафинирането в щата, ако регулациите не бъдат облекчени. Щатът е особено уязвим, тъй като внася около 20% от рафинираните горива от Азия.

В Австралия стотици бензиностанции съобщиха за недостиг на гориво. Най-малко 600 обекта са останали без поне един вид гориво, заяви енергийният министър Крис Боуен.

На този фон властите на Филипините обявиха национално енергийно извънредно положение, а Южна Корея засили подготовката за най-лош сценарий в Близкия изток.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.