Надеждите за деескалация на конфликта в Близкия изток окрилиха азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп намекна за възможни преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Това подобри настроенията сред инвеститорите, въпреки че Техеран отрича да води каквито и да било преки разговори с Вашингтон, предаде CNBC.

Индексът Kospi в Южна Корея скочи с 1,59% и затвори на ниво от 5642,21 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 3,4% и приключи търговския ден на ниво от 1159,55 пункта.

Австралийският показател S&P/ASX 200 добави 1,85% и затвори на ниво от 8534,3 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 2,87% до 53 749,61 пункта, а по-широкият показател Topix - с 2,57% до 3650,99 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,09% до 25 335,95 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,4% до 4537,47 пункта.

Цената на акциите на Pop Mart се срина с над 23%, въпреки че годишните приходи на компанията скачат с около 185% на годишна база до 37,12 млрд. юана (5,4 млрд. долара), а коригираната нетна печалба се повишава с повече от 284%, според последния ѝ тримесечен отчет. Morningstar посочва, че сензационният растеж на Pop Mart продължава да се дължи на флагманската франчайз верига Labubu.