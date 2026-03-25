Американските индекси се покачват след новината за мирен план на САЩ за войната в Иран*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с повишения след медийно съобщение, според което САЩ са предоставили на Иран план за прекратяване на войната в Близкия изток. Новината доведе до рязък спад в цените на суровия петрол, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 522 пункта, или 1,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват със съответно 1% и 1,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 5,17% до 99,09 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 4,96% до 87,77 долара за барел.

The New York Times съобщи, че САЩ са изпратили на Иран мирен план за прекратяване на войната, позовавайки се на двама пожелали анонимност официални представители. Планът от 15 точки е бил предаден чрез Пакистан, според изданието. Въпреки това двете страни изглежда остават много далеч от споразумение и атаките от двете страни продължават. The Wall Street Journal съобщава, че САЩ разполагат 82-ра въздушнодесантна дивизия на армията в Близкия изток.

Новината за мирния план бе оповестена, след като във вторник американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „в момента водят преговори“ с Иран. Той добави, че Техеран „говори разумно“ и предположи, че страната е готова да сключи мирно споразумение. Иранските държавни медии обаче заявиха, че страната няма да приеме усилията на САЩ за прекратяване на огъня.

„Продължаваме да виждаме това като пазар, движен основно от един фактор - петрола“, казва Майкъл Кантровиц, главен инвестиционен стратег в Piper Sandler. „Петролът и лихвените проценти движат пазара на акции. Засега мисля, че пазарите са оценени адекватно спрямо настоящите условия и ще продължат да се движат и реагират, когато условията се променят“, посочи експертът.

Той добави: „По-малко се притеснявам за икономиката. Смятам, че икономиката на САЩ спокойно може да понесе петрол от 90 или 100 долара за барел. По-скоро ме тревожат лихвените проценти и страхът от продължителна инфлация, която може да натежи върху оценките на акциите“.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,342%, а тази по 30-годишните - до 4,905%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,06% до 99,495 пункта.

Златото поскъпва с 3,64 на сто и се търгува на цена от 4562,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.