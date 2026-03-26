Водещите европейски борси затвориха сесията с понижения

Водещите европейски борси затвориха сесията в четвъртък с понижения, като изтриха ръстовете от предходния ден, защото инвеститорите се затрудняват да разчетат противоречивите послания на участниците във войната в Близкия изток.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отчете спад от 1,13% до 580,84 пункта, като повечето сектори от бенчмарка бяха на червено.

В Германия DAX спадна с 1,5% до 22 612,97 пункта, във Франция CAC 40 изтри 0,98% до 7769,31 пункта, във Великобритания FTSE 100 отчете понижение от 1,33% до 9972,17 пункта, а в Испания IBEX 35 – с 1,21% до 16 962,9 пункта.

Акциите на миннодобивните и технологичните компании поведоха спадовете, като секторите изтриха, съответно, 3,4% и 2,3%, тъй като настроенията за избягване на риска отново преобладават на пазарите, пише CNBC.

Британският търговец на дребно Next отчете силна годишна печалба и повишава прогнозите си за текущата година. Същевременно компанията предупреждава инвеститорите, че нестабилността в Близкия изток може да ограничи растежа на задграничните му пазари, ако конфликтът продължи.

Акциите на Next затвориха с над 4% ръст, като компанията е най-силно поскъпващата от лондонския основен индекс FTSE 100.

„Вероятно това ще има и домино ефект върху разходите, продажните цени и потребителското търсене в останалата част от бизнеса“, пише главният изпълнителен директор лорд Волфсън в последния доклад за приходите и разходите на дружеството.

Конкурентът на Next – Hennes & Mauritz (H&M), обяви по-слаби данни за продажбите през първите три месеца на 2026 г. Анализаторите на Citi определят текущата търговия като „малко по-слаба от очакваното“.

Акциите на H&M, листнати на борсата в Стокхолм, затвориха с над 2% спад в сесията.

Световните пазари реагираха на противоречивите изявления на Вашингтон и Техеран през последните 48 часа относно провеждането на евентуални мирни преговори. САЩ твърдят, че се водят разговори по предложен от американската администрация мирен план, докато Иран отрича пряко взаимодействие с Вашингтон.

Иранският външен министър Абас Арагчи съобщава пред държавните медии, че официални лица преглеждат американско предложение за прекратяване на войната, но че Техеран няма намерение да води разговори с Вашингтон.

По думите на Арагчи, обменът на съобщения между двете страни чрез медиатори „не означава преговори със САЩ“, съобщава Ройтерс.

Иранските държавни медии съобщиха в сряда, че Техеран отхвърля предложението на САЩ за прекратяване на огъня и предлага свой списък от пет точки, вкл. контрол над Ормузкия проток.