Nasdaq навлезе в корекция заради противоречивите послания за войната в Иран

Индексите в Ню Йорк затвориха с понижения в четвъртък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че не е сигурен дали САЩ ще успеят да сключат мирно споразумение с Иран.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average спадна с 1,01%, или 469,38 пункта, до 45 960,11 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 спадна с 1,74%, или 114,74 пункта, до 6477,16 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq навлезе в корекция, тъй като затвори с над 10% под последния си рекорд. В сесията бенчмарка изтри 2,38%, или 521,74 пункта, до 21 408,08 пункта.

На заседание на кабинета Тръмп коментира, че Иран „моли“ да сключи сделка. „Не знам дали ще можем да направим това. Не знам дали сме готови да го направим. Трябваше да го направят преди четири седмици“, посочи президентът на САЩ.

Малко след края на срещата Тръмп публикува в социалните мрежи, че по искане на Техеран удължава спирането на американските атаки срещу енергийната инфраструктура на Иран с 10 дни.

Пазарите продължават да се люлеят, като един ден се покачват, а на следващия падат, тъй като инвеститорите вземат търговски решения въз основа на контрастните текущи новини за конфликта, пише Ройтерс.

„Днешните пазарни действия отразяват това колко са чувствителни инвеститорите към ежедневните заглавия около конфликта в Иран. С променящите се сигнали за това дали е постижимо решение, пазарите търгуват с ограничена убеденост. Диапазонът от резултати остава широк. Бързото разрешаване вероятно би довело до силно, макар и първоначално емоционално, рали“, коментира пред Investing.com Кийт Лернър, главен инвестиционен директор и главен пазарен стратег в Truist.

„Обратно, продължителен конфликт или ескалация биха могли да продължат да оказват натиск върху пазарите, особено ако цените на енергоносителите се повишат устойчиво, като например WTI над 100 долара, или ако дългосрочните лихвени проценти нараснат. Покачване на доходността по държавните облигации с приблизително 10 базисни пункта оказа натиск върху акциите днес“, добавя той.

САЩ и Иран изглежда се намират твърде далеч едни от други в исканията си за условия за спиране на военните действия. Пентагонът същевременно предприема действия за разполагане на повече сухопътни войски в Близкия изток.

„Фактът, че индексът на страха VIX скочи с 6%, а цените на петрола се повишиха с 5%, предполага, че пазарният оптимизъм относно разрешаването на проблема в Близкия изток бързо избледнява“, коментира Дан Коутсърт, ръководител пазари в AJ Bell.

Цените на петрола отново се повишиха в четвъртък. Фючърсният контракт, изтичащ през май за суровия петрол сорт „Брент“ добави 5,3% до 107,64 долара за барел. Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпнаха с 4,5% до 94,39 долара за барел.

Налице са опасения, че енергиен шок може да възобнови инфлационния натиск по света. Това кара централните банки да обмислят повишаване на лихвените проценти. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предупреди за ускоряване на ценовите ръстове и забавяне на растежа, ако цените на енергоизточниците се повишат допълнително.

Златото поевтиня в четвъртък заради противоречивите послания около войната. Стабилният щатски долар също повлия на представянето на благородния метал.

Спот цената на златото се понижи с 2,8% до 4378,81 долара за тройунция, я фючърсите поевтиняха с 3,9% до 4407,50 долара.