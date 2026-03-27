S&P 500 се насочва към пета поредна седмица на загуби*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва със спадове, а цената на петрола се покачва на фона на продължаваща война на САЩ и Израел в Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат с по 0,5%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,46% до 110,67 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,58% до 96,92 долара за барел.

Движенията се случват, след като в четвъртък Nasdaq навлезе в територията на корекцията, като спадна с повече от 10% спрямо рекордния си връх от октомври. Dow също се приближава до корекция, като е с повече от 9% под историческия си максимум. S&P 500 е около 7% под своя рекорд и се насочва към пета поредна седмица на понижение.

По-рано американският президентът Доналд Тръмп отново отложи крайния срок за нанасяне на удари по енергийната инфраструктура на Иран. Съобщението е пореден сигнал, че администрацията на Тръмп търси край на войната между САЩ и Иран - конфликт, довел до рязко поскъпване на петрола, което вече натоварва крайните потребители чрез по-високи цени на горивата.

Несигурността за инвеститорите обаче остава. Иранският външен министър Абас Арагчи е заявил пред държавните медии тази седмица, че Техеран няма намерение да води преговори със САЩ, дори и лидерите му да разглеждат американското предложение за край на войната. Освен това The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на вътрешни източници, че Пентагонът обмисля изпращането на още 10 хил. войници в Близкия изток.

Ормузкият проток остава затворен, съобщиха от Иранската революционна гвардия пред държавните медии, добавяйки, че всяко преминаване през ключовия воден път ще срещне „суров отговор“.

„Мисля, че в средносрочен план пазарът ще продължи да отбелязва спадове, докато не получим повече яснота,“ коментира Адам Паркър, основател на Trivariate Research. „Трябва да сме предпазливи и да не поемаме твърде много риск в краткосрочен план“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,45%, а тази по 30-годишните - до 4,973%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,04% до 99,938 пункта.

Златото поскъпва с 1,04 на сто и се търгува на цена от 4421,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.