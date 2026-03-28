От купувачи към продавачи, или как централните банки обръщат пазара на злато

Златото вече не е изправено пред липса на търсене, а пред предлагане от самите институции, които допринесоха за многогодишния растеж на цената му. Централните банки, които натрупваха по близо 1000 тона годишно от 2022 г. насам, сега ликвидират резерви, за да защитят националните валути под силния натиск от петролния шок. Така най-надеждният купувач на пазара се превърна в принудителен продавач в най-лошия възможен момент, пише Investing.com.

Турция е продала приблизително 60 тона злато от началото на конфликта с Иран, оценено на около 8 млрд. долара, за да защити лирата. Полската централна банка предложи монетизиране на резервите, за да финансира разходите за отбрана. Русия продава постоянно от 2025 г. насам.

По-силният долар и по-високите очаквания за реалните лихви затягат финансовите условия за златото. Промяната в режима на потоците от официалния сектор е двигателят, който не фигурираше в консенсусната рамка преди този конфликт.

Купувачът, който стана продавач

Златото се търгува близо до 4428 долара за тройунция на 27 март 2026 г., което е с 21% под историческия максимум от 5596 долара, достигнат на 29 януари т.г. Стандартното обяснение за този спад – силата на долара и очакванията за по-високи реални лихви, е точно, но непълно.

По-силният долар и по-високите реални лихви едновременно затягат финансовите условия за златото, като и двата фактора действат от началото на конфликта с Иран. Това, което те не обясняват, е защо златото продължава да поевтинява, въпреки че геополитическият риск остава повишен, а структурните аргументи за метала са непроменени. Отговорът се крие в това кой продава.

Търсенето от централните банки е най-важната структурна подкрепа за златото от 2022 г. насам, като нетните покупки от официалния сектор са средно близо 1000 тона годишно. Това купуване абсорбира спекулативните продажби, поддържа възходящия тренд чрез периодични корекции и осигурява дъното на търсенето, спрямо което бяха поставени целите на J.P. Morgan за края на 2026 г. от 6300 долара и на Deutsche Bank от 6000 долара.

Конфликтът с Иран частично обърна този поток. Същият геополитически шок, който исторически тласка златото нагоре, сега, чрез валутния механизъм, превръща някои от най-последователните му купувачи в продавачи.

Предаването протича през специфична верига: смущенията в Ормузкия поток тласнаха цената на петрола над 100 долара за барел. Това генерира устойчиво търсене на долари от икономиките, които внасят енергоносители. Това търсене на долари оказва силен натиск за обезценяване на валутите на развиващите се пазари.

Централните банки, които управляват тези валути, трябва да избират между това да позволят на обезценяването да се ускори, с директно прехвърляне към вътрешната инфлация, или да изтеглят резервите си, за да защитят валутните курсове. Златото, като най-ликвидният резервен актив, различен от долара, е логичният първи инструмент за интервенция. Резултатът е ценово нечувствително предлагане, което навлиза на пазара, от институции, които нямат възможност да чакат подобрение.

Златото не страда от загуба на търсене, а от предлагането, генерирано от самите институции, които някога са му осигурявали подкрепа.

Турция, Полша, Русия: Три източника, една посока

Турция е най-значимият оперативен продавач. Лирата достигна рекордни дъна спрямо долара поне единадесет пъти от 28 февруари насам. Централната банка на Турция отчете комбинирано намаление от 58,4 тона за два седмични отчетни периода, 6 тона през седмицата на 13 март и 52,4 тона през седмицата на 20 март.

Bloomberg определя общото количество от началото на конфликта на приблизително 60 тона, на стойност около 8 млрд. долара. По-голямата част е продадена чрез суапови споразумения в Английската централна банка, което превръща златните наличности в чуждестранна валута или ликвидност в лири. Друга част е продадена директно. И двата механизма въвеждат недискреционно предлагане на пазара на злато в момент, когато той може най-малко да го абсорбира.

Полша представлява различен, но насочено последователен риск. В началото на март управителят на централната банка на страната очерта предложение за генериране на приблизително 48 млрд. злоти (13 млрд. долара) чрез монетизация на около 550-тонния златен резерв на Полша, като алтернатива на програмата на Европейския съюз „заеми за оръжия“ на стойност 174 млрд. долара. Не са осъществени потвърдени физически продажби.

Предложението включва или продажба и обратно изкупуване на резерви, или преоценка на активите за реализиране на счетоводни печалби.

Аналитично важното не е механизмът, а сигналът: Полша е най-големият отчетен купувач на злато от централна банка в света през последните две години, като е добавила по над 100 тона годишно както през 2024 г., така и през 2025 г. Таи промяна премахва структурен стълб на търсенето. Пазарната реакция отразява възприемания риск от предлагането, а не потвърдени физически потоци.

Централната банка на Русия започна да продава злато през 2025 г., за да финансира военните разходи, като набра приблизително 2,4 млрд. долара въз основа на средните годишни цени до февруари 2026 г. Институцията намали своите запаси до четиригодишно дъно.

Русия и Турция са, съответно, петият и единадесетият по големина притежател на злато от национални централни банки в света. Заедно с условния сигнал на Полша, те представляват едновременна промяна между трима от най-активните участници в официалния сектор, от нетни купувачи към нетни продавачи или чакащи продавачи.

Откакто започна конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга страна, цената на златото навлезе в корекция без сигнал за обръщане на тренда. Всички краткосрочни до средносрочни пълзящи средни са доста над текущата цена, което потвърждава мечешкото подравняване по кривата.

Три хоризонта, една рамка

В краткосрочен план златото е под натиск от недискреционни потоци. Интервенционните продажби на Турция са по своята същност нечувствителни към цените: централната банка не избира ниво, на което да продава, а продава, защото лирата се нуждае от защита, независимо как точно се търгува златото. Този тип предлагане не реагира на сигнали за оценка и не се забавя, докато валутният натиск, който го генерира, не отшуми.

В средносрочен план оперативният въпрос е дали продажбите на централните банки представляват временно прекъсване на тенденцията на структурно търсене, или началото на по-широко преразпределение. Доказателствата сочат към първото. Китай и Индия не са сигнализирали за намаляване на програмите си за натрупване на златни резерви.

Фискалните и валутните ограничения, които движат продажбите на Турция и Русия, са специфични, а не представляват качествено нови промени в политиките. Ако трафикът в Ормузкия регион се възстанови и цената на петрола се върне към нива от 85-90 долара, натискът върху лирата ще се смекчи, интервенционните продажби ще се забавят и средносрочната картина на предлагането ще се нормализира.

Дългосрочното дъно на търсенето остава структурно непокътнато. Диверсификацията на резервите от доларови активи, продължаващата геополитическа фрагментация и фискалните дефицити на развитите пазари продължават да осигуряват условията, при които централните банки имат структурен стимул да държат злато.

Това, което конфликтът направи, е да въведе времево ограничение: краткосрочният насрещен вятър от принудителните продажби е реален и той се движи срещу структурния попътен вятър, докато валутният и фискален натиск, които го генерират, не отшумят.