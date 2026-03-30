Петролът поскъпва на фона на изострянето на конфликта в Близкия изток*

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като подкрепяните от Иран хути в Йемен се включиха във войната в Близкия изток. Междувременно в региона пристигнаха още американски войски, което засили опасенията, че разширяващият се конфликт ще предизвика допълнителен хаос на енергийните пазари, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 2,11% до 114,94 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,82% до 100,46 долара за барел.

През уикенда хутите изстреляха ракети към Израел и заявиха, че ще продължат операциите, докато не спрат атаките срещу Иран и свързаните с него въоръжени групировки.

САЩ наредиха изпращането на хиляди войници в региона, което засили страховете за сухопътна инвазия. В интервю за Financial Times в неделя американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска „да вземе петрола на Иран“ и че може да завземе износния хъб на остров Харг - ход, който би могъл да предизвика значителни ответни действия от Техеран. По-рано този месец САЩ нанесоха удари по военни обекти на острова.

Сортът Брент е поскъпнал с приблизително 60% през март, след като войната на САЩ и Израел в Иран разтърси глобалните пазари и предизвика опасения за рязко ускоряване на инфлацията и забавяне на икономическия растеж. Конфликтът навлезе в петата си седмица и не показва признаци на затихване.

В неделя Тръмп каза пред журналисти на борда на Air Force One, че Иран е „приел“ повечето от 15-те искания, изпратени от САЩ до Техеран за прекратяване на войната миналата седмица, но отказа да уточни какви отстъпки са предложени. Иран по-рано публично отхвърли плана и постави свои условия, включително запазване на суверенитета му над Ормузкия проток.

„Конфликтът става все по-сложен и по-труден за овладяване“, казва Лин Тран, пазарен анализатор в XS.com във Виетнам. „Това принуждава пазара постоянно да преоценява риска“, добавя тя и посочва, че цената на петрола може скоро отново да достигне около 120 долара за барел.

Иран е ограничил почти целия трафик през водния път, който свързва Персийския залив със световните пазари. Техеран се стреми да формализира контрола си над тази артерия, като забранява преминаването на повечето кораби, но допуска ограничен брой, включително от Пакистан, Тайланд и Малайзия.

Миналата седмица Тръмп заяви на заседание на кабинета, че Иран е позволил на 10 танкера с петрол да преминат през Ормузкия проток като жест на добра воля. Пред Financial Times той каза, че броят им е бил удвоен, а външният министър на Пакистан Ишак Дар заяви в социалната мрежа X, че Техеран е позволил още 20 пакистански кораба да преминат през протока.

Участието на хутите създава нов риск за петролните пазари. Групировката практически затвори Червено море за повечето западни корабоплаватели след началото на войната в Газа през 2023 г., принуждавайки ги да променят маршрута си.

Според Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital в Чикаго, ходът на хутите добавя „рисков потенциал главно чрез корабоплаването и маршрутите през Червено море“. „Но ако това не се разпространи към по-широката инфраструктура в Персийския залив или потоците през Ормузкия проток, по-скоро ще видим волатилност, отколкото истински шок в предлагането“, добавя той.

Банките се опитват бързо да изчислят как може да се развие войната и движението на цените. Миналата седмица Macquarie Group заяви, че фючърсите върху петрола могат да достигнат 200 долара за барел, ако конфликтът продължи до юни и Ормузкият проток остане затворен - сценарий с около 40% вероятност.

Washington Post съобщи, че Пентагонът се подготвя за седмици на сухопътни операции в Иран, позовавайки се на американски официални лица, но висши представители на администрацията, включително държавният секретар Марко Рубио, омаловажиха подобен ход. Междувременно The Wall Street Journal съобщи, че Тръмп обмисля военна операция за изземване на уран от Иран - вариант, обсъждан по-рано този месец.

Последиците от войната се усещат в целия Азиатско-Тихоокеански регион. Южна Корея може да разшири ограниченията за шофиране и за широката общественост, ако цените надхвърлят 120 долара за барел - първа подобна мярка от войната в Персийския залив през 1991 г. Австралия ще намали наполовина акциза върху горивата за три месеца, а виетнамските авиокомпании ще съкратят полети от април поради опасения за недостиг и по-високи цени на авиационното гориво.

Конфликтът засяга и други индустрии. През уикенда компанията Emirates Global Aluminium претърпя „значителни щети“ при иранска атака. Освен това беше ударено и съоръжение на Aluminium Bahrain. Цените на алуминия в Лондон скочиха с 6% при отварянето на пазара в понеделник.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.