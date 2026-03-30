Dow се покачва с 400 пункта, САЩ водят „сериозни“ разговори за край на войната в Иран*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, след като американският президент Доналд Тръмп даде надежда на инвеститорите, че краят на войната в Иран може да е близо, предава Bloomberg.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 406 пункта, или 0,9%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват със съответно 0,8% и 0,7%.

Според публикация в социалната мрежа Social Truth на Тръмп „САЩ водят сериозни разговори с „новия и по-разумен режим“ на азиатската страна за „прекратяване на нашите военни операции“.

Въпреки това президентът добави, че макар да е постигнат „голям напредък“, ако мирно споразумение не бъде обявено скоро и Ормузкият проток не бъде незабавно отворен отново, „САЩ ще приключат нашия прекрасен престой в Иран“, като взривят и напълно унищожат всички техни електроцентрали и нефтени кладенци, които умишлено все още не са били докоснали.

Въпреки думите на Тръмп на стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,14% до 114,98 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,04% до 101,67 долара за барел.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,36%, а тази по 30-годишните - до 4,92%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,29% до 100,435 пункта.

Златото поскъпва с 1,63 на сто и се търгува на цена от 4565,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.