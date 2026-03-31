Dow започва последната търговска сесия за март с ръст от над 400 пункта*

Борсовата сесия на Wall Street в последния ден на март започва с ръстове, след като нова информация даде на инвеститорите надежда, че войната на САЩ и Израел в Иран може скоро да приключи, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average скача с 498 пункта, или 1%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 1,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,4%.

Според информация на The Wall Street Journal, американският президент Доналд Тръмп е казал пред свои съветници, че е готов да прекрати военните действия в Близкия изток, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен.

Тръмп и неговите съветници са преценили, че операция за повторно отваряне на протока би удължила войната отвъд планирания от него срок от четири до шест седмици, според публикацията, която се позовава на представители на администрацията.

Американският президент често сменя позицията си - понякога казва, че краят на войната е близо, а друг път предупреждава, че е готов да засили военните операции. В понеделник Тръмп заяви, че САЩ ще унищожат електроцентрали и петролни съоръжения, ако Иран не отвори отново Ормузкия проток.

Войната на практика затвори ключовия пролив, прекъсвайки доставките на суров петрол, природен газ и продукти като дизел към световните пазари. Това доведе до рязко покачване на енергийните цени и опасения от инфлационна криза. Конфликтът навлезе в петата си седмица, а атаките между САЩ, Израел и Иран продължават.

Междувременно цените на енергоносителите остават високи. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 5,25% до 118,7 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,77% до 103,67 долара за барел.

Технологичният сектор, който беше под натиск от началото на конфликта на 28 февруари, също отчитат ръстове. Акциите на Nvidia поскъпват с 1%, а тези на Microsoft - с 2%.

Вторник е последният ден от месеца, като досега S&P 500 е надолу със 7,8% през март. Ако този спад се запази, това ще бъде най-лошото месечно представяне на бенчмарка от септември 2022 г., когато той се срина с 9,3%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,305%, а тази по 30-годишните - до 4,894%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,37% до 100,133 пункта.

Златото поскъпва с 0,96 на сто и се търгува на цена от 4569,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.