Европейските индекси изпратиха най-лошия си месец от 2022 г. насам

Европейските пазари приключиха с ръстове последната търговска сесия за март, но все пак отбелязаха най-лошото си месечно представяне за последните няколко години, тъй като несигурността около войната в Иран продължава да тревожи инвеститорите, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се покачи с 0,43% до 583,21 пункта, като всички основни борси и повечето регионални сектори завършиха деня на зелено.

Германският показател DAX нарасна с 0,31% до ниво от 22 633,18 пункта, а френският измерител САС 40 се повиши с 0,57% до ниво от 7816,94 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 0,48% до 10 176,45 пункта.

Въпреки че във вторник Stoxx 600 възстанови част от загубите си, той изпраща март с месечен спад от 7,99%, отбелязвайки най-голямото си месечно понижение от средата на 2022 г.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че годишната инфлация в еврозоната се е ускорила през март до 2,5% в сравнение с 1,9% през февруари. Сред всички разглеждани компоненти енергийните продукти отчитат най-висок годишен темп.

Именно поскъпването на енергоносителите е една от водещите тревоги сред инвеститорите. Според информация на The Wall Street Journal, американският президент Доналд Тръмп е казал пред свои съветници, че е готов да прекрати военните действия в Близкия изток, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен.

Тръмп и неговите съветници са преценили, че операция за повторно отваряне на протока би удължила войната отвъд планирания от него срок от четири до шест седмици, според публикацията, която се позовава на представители на администрацията.

Американският президент често сменя позицията си - понякога казва, че краят на войната е близо, а друг път предупреждава, че е готов да засили военните операции. В понеделник Тръмп заяви, че САЩ ще унищожат електроцентрали и петролни съоръжения, ако Иран не отвори отново Ормузкия проток.

Войната на практика затвори ключовия пролив, прекъсвайки доставките на суров петрол, природен газ и продукти като дизел към световните пазари. Това доведе до рязко покачване на енергийните цени и опасения от инфлационна криза. Конфликтът навлезе в петата си седмица, а атаките между САЩ, Израел и Иран продължават.

В корпоративните новини, гигантът в потребителските стоки Unilever обяви във вторник, че води напреднали преговори с McCormick за сливане на своя бизнес с храни с американския производител на подправки. Компанията заяви, че сделка може да бъде финализирана още днес.

Акциите на Unilever приключиха борсовата сесия във вторник с поскъпване от над 7%. Всеки ден 2,5 млрд. души използват продукти на компанията, обхващащи близо 400 марки.