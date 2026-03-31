Индексът SOFIX приключи последната борсовата сесия за март с ръст

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отбеляза повишение от 0,56% във вторник, достигайки ниво от 1220 пункта.

С най-силно поскъпване на акциите сред 15-те компании в бенчмарка бяха ЦКБ АД с 4,68% до 1,79 евро, "Холдинг Варна" АД с 2,42% до 25,4 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 1,69% до 2,4 евро.

Оборотът в рамките на последната търговска сесия за март възлезе на 11 млн. евро, от които 9,2 млн. евро с "Фючърс кепитъл холдинг" АД, 905 хил. евро с "Велграф Асет Мениджмънт" АД, 375 хил. евро с "Риъл Булленд" АД, 61 хил. евро с "Шелли груп" ЕД и 47 хил. евро с "Елана Агрокредит" АД.

Най-голям брой сделки днес отбелязаха "Шелли груп" ЕД с 32, "Неохим" АД с 22 и "Сирма груп холдинг" АД - с 16.