Надеждите за примирие в Иран тласнаха S&P 500 нагоре за четвърти пореден ден

S&P 500 отбеляза ръст в четвърта сесия на фона на надеждите на трейдърите, че войната между САЩ и Иран ще приключи скоро, предава CNBC.

Широкият измерител прибави 0,44% и завърши деня на ниво от 6611,83 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,54% до равнище от 21 996,34 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с около 165,21 пункта и достигна ниво от 46 669,88 пункта.

Axios съобщи, че САЩ, Иран и група регионални посредници обсъждат условията на възможно 45-дневно спиране на огъна, което може да доведе до постоянен край на войната, въпреки че шансовете за постигане на частична сделка преди крайния срок във вторник са малки. 45-дневното примирие е само една от многобройните предложени идеи.

Ройтерс съобщи също, че Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия, който, ако бъде постигнато споразумение по него, би довел до незабавно примирие и повторно отваряне на Ормузкия проток. Рамковото споразумение, което може да влезе в сила в понеделник, било съставено от Пакистан, съобщи неназован източник пред Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп повтори позицията си, че САЩ ще унищожат електрически централи и мостове на Иран, ако близкоизточната страна не отвори отново протока до 20 ч. източно време във вторник (полунощ по Гринуич). Той предупреди, че ще нанесе удари срещу тази инфраструктура в неделя.

Президентът на САЩ каза още, че макар да иска да вземе петрола на Иран, „няма да стигне по-далеч“.

Цените на петрола се колебаеха във волатилна сесия в началото на седмица. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 0,78% и завършиха деня на ниво о 112,41 долара за барел. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 0,68% до 109,77 долара за барел.

Индексът CBOE Volatility, т. нар. индекс на страха, остана на високо ниво след изказванията на Тръмп. За последно той беше над 24 пункта.

„Пазарът може би разбира мащаба на нарушаването на световната икономика“, коментира Майкъл Росен, главен инвестиционен директор в Angeles Investments. „Непосредствените и междинните последици от нарушаването на енергията според мен вероятно ще бъдат подценени от пазарите, което означава, че цените на енергията ще останат по-високи за по-дълго време“, допълва той.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,337% и 4,892%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отбеляза лек спад до 99,976 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,154 долара и 1,324 долара.

Американските фючърси върху златото прибавиха с 0,1% до 4684,70 долара за тройунция.