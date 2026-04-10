Азиатските пазари завършиха седмицата предимно с ръстове въпреки притесненията за Ормуз

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха ръст в петък, въпреки че крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран държи нащрек инвеститорите, а цените на петрола остават нестабилни, предава CNBC.

Конфликтът в Близкия изток, който вече навлезе във втория си месец, доведе до затваряне на Ормузкия проток, а трафикът в ключови за енергоресурсите водни пътища до голяма степен остава ограничен въпреки спирането на огъня.

Техеран заяви, че ще отвори отново протока, когато всички атаки срещу страната бъдат прекратени, съгласно изявление на външния министър на страната. Според съобщения в медиите Израел също се е съгласил на примирие. Това става, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп спря атаките срещу Иран във вторник.

Вчера Тръмп заяви, че Иран „по-добре да спре сега“, ако смята да налага такси на петролните танкери, за да им разреши да преминат през протока, а председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф обвини САЩ в сряда, че нарушават споразумението за примирие.

Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поскъпват с 1,72% до 99,55 долара за барел, а контрактите върху международния бенчмарк Брент добавят 1,80% но 97,65 долара за барел.

Японският индекс Nikkei 225 прибави 1,84% и завърши седмицата на ниво от 56 924,11 пункта, а Topix остана без промяна. Японският премиер Санае Такаичи заяви днес, че страната смята да освободи петролни резерви, достатъчни за 20 дни потребление от май нататък, съобщи Ройтерс. Япония имаше достатъчно петролни резерви за 230 дни към 6 април.

Китайският индекс CSI 300 завърши петъчната сесия на равнище от 4636,57 пункта, като напредна с 1,54%. Заводските цени в Китай са нараснали за първи път от над три години, а индексът на цените на потребителските стоки се е повишил с 1% през март спрямо година по-рано.

Хонконгският индекс Hang Seng е нагоре с 0,47%, а южнокореският Kospi приключи сесията с ръст от 1,40% до 5858,87 пункта. Индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 1,64% и приключи деня на ниво от 1093,63 пункта.

Индийските показатели Nifty 50 и BSE Sensex са нагоре с 1%, а австралийският S&P/ASX 200 приключи деня с леко понижение от 0,14%.