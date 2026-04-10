Сезонът на отчетите може да върне инвеститорите към акциите след пазарния спад

Инвеститорите, които намалиха експозицията си към акции след началото на войната на САЩ и Израел в Иран на 28 февруари, скоро може да имат нова причина отново да се насочат към тях: предстоящия сезон на отчетите.

Анализаторите повишават прогнозите си за рентабилността на корпоративна Америка, въпреки че несигурността около конфликта в Близкия изток доведе до волатилност на пазарите, пише Bloomberg. Скорошният спад на борсите също така свали оценките на акциите до най-ниските им нива от около година, което допълнително подкрепя аргумента инвеститорите отново да вложат средства на пазара.

„Очакванията на Wall Street за първото тримесечие са доста високи“, казва Маршъл Фронт, главен инвестиционен директор в Front Barnett Associates. „Инвеститорите, които са намалили експозицията си към акции, трябва да обмислят да възстановят част от позициите, от които са излезли“, добавя той.

Фокусът върху сезона на отчетите, който започва следващата седмица, идва в момент, когато инвеститорите оценяват пазарната среда след все още крехкото примирие между САЩ и Иран, което изстреля пазарите нагоре в сряда. Макар цените на петрола да остават високи и развитието на конфликта да е неясно, оптимистично настроените инвеститори посочват силните очаквания за корпоративни печалби като ключова причина да останат позитивни към акциите.

Анализаторите вече очакват компаниите от S&P 500 да отчетат ръст на печалбите от 12,5% за първото тримесечие на годината спрямо прогноза от 10,9% преди началото на войната, показват данни на Bloomberg Intelligence.

Намалена експозиция

Систематичните инвеститори намалиха експозицията си към акции заради пазарната несигурност, което увеличава потенциала за възстановяване, ако рисковата картина се подобри.

Част от това отстъпление изглежда вече се обръща: търговското подразделение на Goldman Sachs съобщава, че мениджърите на хедж фондове рязко са ускорили затварянето на къси позиции, свързани с макропродукти, късно във вторник - малко след като американският президент Доналд Тръмп обяви временно споразумение за прекратяване на огъня в Иран.

Разбира се, има много фактори, които могат да подкопаят настроенията на инвеститорите, дори ако печалбите отговорят на високите очаквания. Устойчивостта на примирието между САЩ и Иран вече беше поставено под въпрос, тъй като атаките в Близкия изток продължиха, а малцина очакват цените на петрола скоро да се върнат към нивата отпреди войната.

„След като ентусиазмът около възможния край на войната се изчерпи, ще трябва да видим конкретно развитие в преговорите“, казва още Фронт.