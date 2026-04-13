Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха с понижения в понеделник заради обявената от президента на САЩ Доналд Тръмп блокада на иранските пристанища след провалените мирни преговори в Пакистан.

Засилват се опасенията, че войната между САЩ и Иран ще продължи по-дълго от очакваното. Това ще доведе до още по-високи цени на петрола, които ще продължат да натоварват икономиките по целия свят, пише CNBC.

Азиатските икономики са особено зависими от внос на петрол и газ от страните от Персийския залив.

Според Wall Street Journal президентът на САЩ обмисля възобновяване на въздушните удари срещу Иран.

Миналата седмица Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня в замяна на това Техеран да позволи на корабите да преминават през Ормузкия проток. Преди това той заплаши да бомбардира всеки мост и електроцентрала в Иран.

Водещият японски индекс Nikkei 225 затвори със спад от 0,74% в понеделник, а Topix се понижи с 0.45%.

Южнокорейският индекс Kospi приключи сесията с 0,86% понижение, докато Kosdaq – индексът на компаниите с малка капитализация, нарасна с 0,57% до 1099,84 пункта при нестабилна търговия.

Австралийският S&P/ASX 200 спадна с 0.39% до 8926 пункта.

Индексът CSI300 в континентален Китай завърши сесията в понеделник с ръст от 0,21%, докато Hang Seng в Хонконг отбеляза понижение от 1,01%.

Индийският индекс Nifty 50 отчете спад от 1,04%, а BSE Sensex – от 1,01%.

За една нощ на Уолстрийт фючърсите върху американския индекс на "сините чипове" Dow Jones Industrial Average изтриха над 500 пункта, или 1,1%. Фючърсите върху S&P 500 изтриха 1,1%, а върху Nasdaq – 1,2%.