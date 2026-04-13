Как хедж фондовете прекрояват 180-годишен застрахователен модел

Мениджърите на алтернативни инвестиции наливат безпрецедентни суми пари на пазара за имуществено покритие и в процеса преоформят 180-годишния модел на презастраховане, пише Bloomberg.

Разпределенията за катастрофални облигации и други ценни книжа, свързани със застраховки, популярни сред хедж фондовете и институционалните инвеститори, се увеличават с 18%, като достигат рекордните 136 млрд. долара през 2025 г., според данни, предоставени от брокера Aon Plc.

Това увеличение на алтернативния капитал и „неговото влияние на по-широкия пазар на презастраховане нараства поради рекордния растеж на катастрофалните облигации“, казват от Aon пред Bloomberg.

Промяната обещава да промени облика на пазар, чиято основна роля е да осигурява стабилно имуществено покритие по време на периоди на продължителни загуби. Тя също така повдига въпроси дали презастрахователите постепенно ще играят по-малка роля като краен предпазен механизъм за покриване на катастрофалния риск.

Презастрахователите могат да се превърнат повече в мениджъри на риска, „като прехвърлят риска към капиталовите пазари, които имат трилиони долари за инвестиране“, коментира в интервю Брайън Шнайдер, старши директор по застраховането във Fitch Ratings. Ако „все повече от този бизнес се пренасочва към капиталовите пазари, тогава може би традиционните компании стават все по-малко значими“, добавя той.

Презастрахователите са покрили малко над 10% от общите застрахователни загуби заради бедствия през 2024 г., доста под историческата средна стойност от 20%, според S&P Global Ratings. Най-големите фирми в индустрията са намалили наполовина експозицията си към застрахователни загуби от бедствия през последните години, казват още от S&P.

Самите презастрахователи са движещата сила зад промяната. Това е така, тъй като урбанизацията, по-високата инфлация и изменението на климата се комбинират по начини, които означават, че природните бедствия са едновременно по-чести и по-опустошителни. Реакцията на индустрията е да търси начини за прехвърляне на риска към капиталовите пазари.

Те правят това главно чрез емитиране на рисков клас облигации, който далеч не е приключил, според Джон Сео, управляващ директор и съосновател на Fermat Capital Management, най-големият инвеститор в хедж фондове, специализиран в такива ценни книжа.

Презастрахователите също така привличат рекордни нива на частен капитал в инструменти, които дават на инвеститорите достъп до премии, а в замяна те приемат дял от риска, свързан с природни бедствия. Това е пазар, който почти се е утроил по размер от 2023 г. насам, като достига стойност от 18 млрд. долара днес. Голяма част от растежа идва от покритие на имуществени катастрофи, според AM Best, рейтингова агенция, която следи застрахователната индустрия.

Германската Hannover Re наскоро създаде застрахователен агент, базиран на Бермудските острови, за да създава специално разработени портфейли, свързани с катастрофични явления, за хедж фондове, пенсионни фондове и други професионални мениджъри на пари.

Fitch отбелязва, че инвеститорите могат да се сблъскат с потенциално по-големи загуби от тези активи, ако природно бедствие доведе до задействащо събитие заради риска от вторични опасности, например градушки, горски пожари и наводнения.

Междувременно презастрахователите са изправени пред ерозия на ценовата си сила, тъй като частният капитал навлиза на пазара. „Пазарните условия сега са малко по-неблагоприятни“, тъй като предлагането на капитал надвишава търсенето, казва Ед Хохберг, ръководител глобални решения за риск в брокерската компания Guy Carpenter.

„Ако опасностите, експозициите или корелациите са слабо разбрани, очевидната премия може да отразява неправилно оценен или некомпенсиран риск“, добавят от Twelve Securis в скорошен доклад.

Притокът на частен капитал също се отразява на презастраховането по животозастраховане и злополука. Миналата година фондовете, подкрепени от Blackstone Inc., се съгласиха да подкрепят презастрахователно дружество на стойност приблизително 1 млрд. долара, което ще поеме риска от анюитетния бизнес на F&G Annuities & Life.