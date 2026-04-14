Euroclear: Амбициите на Китай за международната роля на юана отварят възможност

Амбициите на Китай да превърне юана в международна резервна валута отварят възможност и следващата стъпка трябва да е синхронизиране на регулаторните изисквания с международните стандарти. Това заяви главният изпълнителен директор на Euroclear Валери Урбан пред Bloomberg TV по време на конференцията HSBC Global Investment Summit в Хонконг.

„Диверсификацията е нещо, което наистина влиза в действие на капиталовите пазари“, каза тя. „Има възможност в опита да се види как можем да сближим нуждите и регулаторните изисквания на Китай с международните стандарти, които търсят глобалните инвеститори“, допълни още Урбан.

Китай упражнява капиталов контрол в континенталната си част върху институциите и индивидуалните граждани. Това означава, че Хонконг, единственото място в страната със свободен капиталов поток, е тестова площадка за разширяване на употребата на юана в световната търговия и финанси чрез офшорни облигации и други активи.

Лекият спред между офшорния и оншорния юан, често управляван от Китайската централна банка и чрез други водещи китайски кредитори, е основен фактор за валутната политика на страната.

Euroclear, базираната в Белгия клирингова къща, иска да „играе роля, да изясни нуждите и на двете страни“ в този процес, коментира Урбан, която посочи, че се е срещала с пазарни власти и участници по време на скорошно посещение в Пекин. Въпреки това превръщането на юана в международна резервна валута ще отнеме време, предупреди още тя.

„Казаха ми, че китайците обикновено са много амбициозни, но също така и предпазливи“, посочи Урбан. „Китай иска да е сигурен, че правят правилното нещо в правилния момент“, допълни още тя.