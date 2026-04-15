Европейските борси затвориха на червено под натиска на спада в луксозния сектор

Повечето големи европейски фондови борси затвориха с понижения на основните индекси в сряда, докато инвеститорите анализираха развитието на конфликта между САЩ и Иран и перспективите за подновяване на мирните преговори, предаде CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 завърши сесията със спад от над 0,4%, като повечето големи борси в региона и сектори отбелязаха загуби.

Френският CAC 40 отстъпи с 0,64%, британският FTSE 100 загуби 0,47 на сто, а германският DAX нарасна със символичните 0,09%.

След поредица от разочароващи финансови отчети акциите на европейските компании за луксозни стоки натежаха на френския фондов пазар.

Книжата на Kering се оказаха най-губещите в състава на Stoxx 600, като приключиха деня с понижение от 9,3%, тъй като продажбите на най-голямата ѝ марка, Gucci, останаха по-слаби от очакванията. Компанията, която притежава и марките Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga, също така съобщи, че приходите от продажби на дребно в Близкия изток са спаднали с 11% през първото тримесечие въпреки ръста през първите два месеца на годината.

Акциите на Hermes се сринаха с 8,2% под натиска на негативно влияние на валутните колебания върху продажбите на компанията. Тя отчете, че те са оказали „значително отрицателно въздействие“ върху приходите в размер на около 290 млн. евро.

Книжата на LVMH и Christian Dior също поевтиняха заради лошите новини в сектора.