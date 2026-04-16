Надеждите за споразумение между САЩ и Иран тласнаха Nikkei 225 до нов рекорд

Японският индекс Nikkei 225 достигна исторически връх в четвъртък на фона на по-широките ръстове на азиатските пазари, докато надеждите за сделка между САЩ и Иран нарастват, предаде CNBC.

Бенчмаркът завърши сесията с ръст от 2,38% до 59 518,34 пункта, като Daikin Industries беше най-добре представилата се компания в индекса. В същото време по-широкият показател Topix се повиши с 1,17% до 3814,46 пункта.

Американският президент Доналд Тръмп коментира в интервю за Fox Business, излъчено в сряда, че войната в Иран е „много близо до края“, като отново заяви, че Техеран „много иска да постигне сделка“.

По-рано представител на Белия дом съобщи, че се обсъжда втори кръг от преговори между САЩ и Иран след неуспешните разговори през уикенда.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 2,21% до ниво от 6226,05 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,91% до ниво от 1162,97 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия спадна с 0,26% до ниво от 8955 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,74% до 26 398,54 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,10% до 4736,61 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че икономическият растеж на Китай се е ускорил с по-силен от очаквания темп през първото тримесечие на годината. Подкрепен от силно производство и износ, брутният вътрешен продукт (БВП) e нараснал с 5% на годишна база през първите три месеца на годината. Това е най-бързият темп от три тримесечия насам.

Данните обаче показват разминаване между различните части на икономиката. Промишленото производство през март се е увеличило с 5,7% на годишна база или осезаемо повече от очакваното. В същото време продажбите на дребно разочароват с ръст от 1,7% след увеличение от 2,8% през първите два месеца на годината.