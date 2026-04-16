Ръководството на "Елхим Искра" е приело план за преструктуриране на дейността

Съветът на директорите на „Елхим Искра“ АД е приел план за преструктуриране на дейността на дружеството, както обяви в началото на март 2026 г., когато съобщи, че предприятието временно спира работа.

Ръководството на компанията иска да ограничи и прекрати загубите от производствената дейност, които продължават трета поредна година.

Решението за преструктурирането е взето на заседание, проведено на 16 април 2026 г., става ясно от уведомление на компанията, публикувано чрез Българската фондова борса (БФБ).

Ръководството е одобрило и актуализиран бизнес план за 2026 г., като основната цел е трансформация на дружеството в по-компактно и гъвкаво предприятие с високотехнологично производство и устойчив положителен паричен поток дори при неблагоприятна пазарна среда.

Ограничаване на дейността и фокус върху рентабилни продукти

В периода след временното спиране на производството е изготвен подробен анализ на операциите и е разработен план за прекратяване на неефективните процеси.

В условията на пазарна несигурност дружеството ще замрази високобюджетни инвестиционни проекти с дълъг срок на възвръщаемост и ще се фокусира върху незабавна оптимизация на разходите, става ясно от съобщението.

Производството ще бъде концентрирано в ограничен брой продуктови линии – полутягови акумулаторни батерии, елементи за тягови батерии и тягови батерии. Натоварването ще бъде насочено изцяло към автоматизирани високотехнологични линии, като приоритет ще имат поръчки с гарантиран марж и нисък технологичен риск.

От компанията посочват, че този подход цели да осигури по-голяма ритмичност на производството и да намали загубите, свързани с честите пренастройки на оборудването.

Съкращения и оптимизация на разходите и инвестиции в ефективност

Като част от преструктурирането е предвидено съществено намаляване на персонала. Плановете на ръководството са числеността на служителите да бъде сведена до 135 души спрямо 197 през 2025 г.

Същевременно дружеството ще реализира целенасочени инвестиции. Одобрената инвестиционна програма за 2026 г. е насочена към намаляване на технологичните загуби и повишаване на производителността в ключови участъци от производството, посочва се в съобщението на компанията.

Ръководството на „Елхим Искра“ ще следи изпълнението на плана и ще предприема корективни действия при необходимост. Очакванията са производственият процес и доставките към клиенти да бъдат възобновени до средата на май 2026 г.

