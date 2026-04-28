S&P 500 отстъпва от рекордното ниво, Nasdaq Composite спада с 1%*

Американският широк пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се понижават във вторник след публикуването на доклад, който посочва слабости в OpenAI, както и заради покачването на цените на петрола, предава CNBC.

Индексите спадат със съответно 0,6% и 1,2%. Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,3%, подкрепен от поскъпването на акциите на Coca-Cola с над 5%, след като компанията отчете по-силни от очакваното резултати за първото тримесечие.

Според доклад на The Wall Street Journal, OpenAI наскоро е отчела ръст на приходите и новите потребители под собствените си цели. В него се добавя, че финансовият директор Сара Фрайър е изразила притеснение пред ръководството, че компанията може да се сблъска със затруднения в бъдеще, ако приходите ѝ не нарастват достатъчно бързо.

Докладът доведе до помрачени настроения в технологичния сектор. Стойността на акциите на Nvidia е надолу с над 2%, а на тези на Broadcom - с около 4%. Цената на книжата на Advanced Micro Devices и Intel спада с по 4%. Акциите на Oracle поевтиняват с 5%.

Движенията във вторник се случват, след като S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаха рекордни върхове в понеделник. Печалбите на пазара бяха ограничени, тъй като мирните преговори между САЩ и Иран продължават да са в застой.

През уикенда американският президент Доналд Тръмп отмени плановете да изпрати специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър в Пакистан за обсъждане на прекратяване на огъня в Иран. В социалната мрежа в Truth Social той написа, че преговорите могат да се водят и по телефона. Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаеи каза, че в момента не са планирани срещи между Техеран и Вашингтон.

Инвеститорите обаче бяха обнадеждени, след като прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит потвърди в понеделник, че Тръмп и екипът му по национална сигурност са обсъдили предложението на Иран да отвори отново Ормузкия проток, ако войната приключи и САЩ вдигнат блокадата от своя страна.

Всичко това се случва в рамките на ключова седмица за отчетите на водещите компании, като пет от технологичните гиганти, известни като „Великолепната седморка“, трябва да публикуват финансовите си резултати за първото тримесечие. Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Microsoft ще оповестят отчетите си в сряда, а резултатите на Apple се очакват в четвъртък.

„Мисля, че част от силата през първото тримесечие вече е била предварително калкулирана в цените на акциите“, коментира Джон Белтън, портфолио мениджър в Gabelli Funds. „Но фундаментите са силни, очакванията - високи; трудно е да се каже как ще реагират акциите в дните на отчетите при тази ситуация“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,358%, а тази по 30-годишните - до 4,955%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,21% до 98,704 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,02% до 110,42 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,8% до 99,07 долара за барел. По-рано през деня стана ясно, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) се оттеглят от организациите ОПЕК и ОПЕК+, което е сериозен удар за групите износителки на петрол и Саудитска Арабия.

Златото поевтинява с 1,91 на сто и се търгува на цена от 4604,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.