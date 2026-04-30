SOFIX записа седмичен ръст от 0,57% до 1227 пункта

Водещия индекс на БФБ-София SOFIX затвори седмицата на ниво от 1227,01 пункта и реализира седмичен ръст от 0,57%. За сесията повишението е от 0,76 на сто. С най-голям ръст сред компаниите в индекса през седмицата, бяха "Шелли груп" ЕД с 3,7% до 56 евро, "Химимпорт" АД с 2,33% до 0,44 евро, ПИБ АД с 0,66% до 3,06 евро и други.

С най-голям седмичен спад се наредиха "Уайзър Технолоджи" АД с 4,85% до 1,96 евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 2,82% до 5,52 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 2% до 2,45 евро.

Останалите индекси на борсовата търговия у нас приключиха търговията с разнопосочно движение. BGBX40 се повиши с 0,42% до 211,88 пункта. BGTR30 отбеляза същия ръст в процентно отношение и затвори на ниво от 1030,98 пункта. Но за индекса, следящ изменението на дружествата със специални инвестиционни цели - BGREIT, има спад, макар и с минималните 0,08% до 223,78 пункта. BeamX затвори при ниво от 114,29 пункта, което е понижение от 0,33%.

Борсовият оборот в четвъртък беше за 2,3 млн. евро. С най-голям оборот в последните 7 дни бяха "Република холдинг" АД с 847 хил. евро, "Родна земя холдинг" АД с 846 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 505 хил. евро, "Софарма" АД с 305 хил. евро и "Еврохолд България" АД със 186 хил. евро.

С най-много сделки за седмицата бяха "Шелли груп" ЕД с 302, "Софарма" АД със 179, ПИБ АД с 84, "Доверие обединен холдинг" АД и "Неохим" АД с по 69.

