Европейските пазари се възстановяват на фона на падащите цени на петрола

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха с ръстове на фона на намаляващите цени на петрола, пише CNBC. Инвеститорите се фокусираха върху корпоративните новини и решението на Европейската централна банка.

Така Stoxx 600 се повиши с 1,41% до 611,28 пункта като повечето сектори, част от паневропейския индекс, са на зелена територия. Разопосочни са настроенията в автомобилния сектор като Stellantis загуби повече от 6% от цената на акциите си, а Volkswagen се повиши с 0,8% на фона на данните за очакван спад на печалбата (от 14% до 2,5 млрд. евро през първото тримесечие).

Германският DAX отчете ръст от 1,41% до 24 292,38 пункта, а във Франция САС 40 се повиши с 0,53 на сто до 8114,84 пункта. Водещият идекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, затвори сесията на ниво от 10 378,82 пункта, което е повишение от 1,62 на сто.

Цената на петрола за кратко докосна най-високото си ниво във време на война - 126 долара за барел, след като стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп ще има съвещание със своите военни. След това обаче цената започна да намалява. Към края на европейската сесия има вече спад от 3 на сто. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за 104 долара за барел, а европейският "Брент" достига 114 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1725 долара. Британският паунд достигна 1,3576 долара за брой.

Златото се търгува за 4622 долара за тройунция.