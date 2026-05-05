Липсата на яснота около Ормузкия проток оцвети в червено азиатските индекси

Водещите борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха със спадове, докато инвеститорите продължават да следят ситуацията в Ормузкия проток, където остават блокирани множество товарни кораби, съобщава CNBC.

Борсите в Япония, Китай и Южна Корея бяха затворени поради национали празници.

Останалите пазари в региона отразиха негативните сигнали от Wall Street, където акциите поевтиняха в предходната сесия, след като Иран предприе удари в отговор на решението на САЩ да се опитат да отвори отново Ормузкия проток.

Развитието на ситуацията заплаши да наруши и без това крехкото примирие между САЩ и Иран, въпреки че отделни коментари от ирански официални лица показват, че преговорите между двете страни напредват.

Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 0,19 на сто до 8680,5 пункта.

Във фокуса на пазарите попадна и решението на централната банка на Австралия да повиши основните си лихви за трети път тази година. Ведомството предупреди за риск от устойчиво ускорена инфлация. Регулаторът повиши основната си лихва с 25 базисни пункта до 4,35 на сто, обосновавайки решението си с по-високите цени на горивата, които допринасят за ускоряването на инфлацията, като това вероятно ще има вторични ефекти върху цените на стоките и услугите.

Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 0,76 на сто до 25 898,61 пункта.

Технологичният сектор в Хонконг остава притиснат от завишените очаквания, след като оптимизмът относно изкуствения интелект доведе до силен ръст през последните седмици. Пускането на нов AI модел от DeepSeek доведе до рязък ръст в цената на акциите на компаниите от технологичния сектор в Хонконг в края на април.

В Сингапур индексът Straits Times падна с 0,3% до 4909,42 пункта.

Индийският бенчмарк Nifty 50 се понижи с 0,32% до 24 042,35 пункта.