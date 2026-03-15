МАЕ: Освободеният петрол от резерва ще потече незабавно към Азия

Международната агенция за енергия (МАЕ) съобщи, че петролът от рекордното освобождаване на резерви ще бъде наличен в Азия незабавно, тъй като купувачите в региона изпитват затруднения да заменят изгубените барели поради нарушения, свързани с войната в Близкия изток, предава Bloomberg.

Агенцията публикува изявление, след като заяви, че е получила планове за прилагане от страните членки. Барели за Европа, Северна и Южна Америка ще бъдат налични едва от края на март.

Миналата седмица МАЕ заяви, че петролният пазар преживява най-голямото нарушаване на предлагането в историята в резултат на войната в Близкия изток, която на практика блокикра жизненоважния Ормузки проток. Петролните фючърси приключиха деня в петък на ниво над сто долара за барел, а трейдърите очакват бурно начало на новата седмица, след като САЩ атакуваха военни обекти близо до основно съоръжение за износ на петрол в Иран през уикенда.

Купувачите в Азия са най-силно зависими от потоците от Близкия изток, затова скоростта на освобождаването на резервите е от ключово значение за региона.

„Това добавя безпрецедентни обеми петрол на пазара от 16 март нататък“, заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол в публикация в социалната мрежа Х. „Но отварянето на Ормузкия проток е жизненоважно за връщането на стабилните потоци“, допълни той.

В световен мащаб 72% от ангажираните към момента обеми са суров петрол.

Междувременно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че войната с Иран може да продължи още няколко седмици, тъй като САЩ и Израел се стремят да унищожат иранските военни способности.

В интервюта за телевизии в неделя Райт защити аргумента на администрацията на Тръмп, че американците са изправени пред краткосрочни проблеми на бензиностанциите в годината на междинни избори в името на по-голямата цел за елиминиране на Иран като заплаха за Близкия изток.

„Смятам, че този конфликт със сигурност ще приключи през следващите няколко седмици, може би дори по-скоро, и ще видим възстановяване на доставките и намаляване на цените след това“, заяви Райт пред ABC.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп призова други страни да изпратят военни кораби, за да осигурят отварянето на Ормузкия проток, като изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания ще вземат участие. Високопоставен представител на управляващата партия в Япония заяви, че изпращането на кораби на японския военноморски флот в Близкия изток, за да ескортират танкери, ще се натъкне на „големи препятствия“.

Райт съобщи, че е разговарял с представители на споменатите от Тръмп страни, но не посочи подробности. „Разбира се, ние ще получим тази подкрепа от други страни, за да постигнем целта“, каза той пред NBC.

Райт заяви, че администрацията на Тръмп е била наясно, че започването на война с Иран ще предизвика „краткосрочни нарушения“ и „леко повишаване на цените за американците“.

„Това са краткосрочни проблеми, през които трябва да преминем, за да стигнем до много по-добро положение“, каза Райт пред ABC. „Но от най-голямо значение сега е да завършим унищожаването на способностите на Иран да показва военна сила в региона и по света“, добави той.